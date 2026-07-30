Tusk je na mreži Iks naveo da je zbog incidenta sazvao koordinacioni tim uz učešće ministra odbrane i nadležnih službi, koje već satima rade na terenu i dostavljaju informacije o svim okolnostima događaja.

Prema njegovim rečima, objekat koji je tokom noći pao na poljoprivredno zemljište u istočnoj Poljskoj najverovatnije je ruska raketa.

"Sve ukazuje na to da je bila reč o ruskoj balističkoj raketi H-101, ali želimo da budemo potpuno sigurni u vrstu rakete i u to ko ju je lansirao", rekao je Tusk na hitnom sastanku.

Košta: U ruskom napadu na Ukrajinu povređen i poljski vazdušni prostor

Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta izjavio je danas da je tokom protekle noći, u ruskom masovnom kombinovanom napadu na Ukrajinu, "povređen i poljski vazdušni prostor".

Košta je u objavi na platformi X kazao da je to "još jednom naglasilo da je ruska agresija pretnja po bezbednost cele Evrope".

"Moje misli su sa žrtvama ovih napada. Evropska unija je u potpunosti solidarna sa ukrajinskim i poljskim vlastima koje neumorno rade na zaštiti i odbrani svojih građana. Pojačavamo našu podršku jačanju ukrajinske vazdušne odbrane, uključujući protivraketne i protivdronovske kapacitete. Evropa ce nastaviti da bude ujedinjena pred ovom agresijom", istakao je Košta.

U ruskim napadima na Ukrajinu tokom protekle noći poginulo je najmanje devet osoba, dok je deset ljudi povređeno, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Na meti napada bili su Kijev, Krivi Rog i Poltavska oblast u centralnom delu Ukrajine.

Poljska policija u gradu Lublinu saopštila je da su stanovnici okruga Bilgoraj tokom protekle noći čuli glasan prasak, kao i da su nakon dolaska na lice mesta pronađeni krater prečnika deset metara i razbacani delovi neidentifikovanog objekta.

U Lublinu, koji je oko 80 kilometara udaljen od granice sa Ukrajinom, sirene za uzbunu su se oglasile neposredno pre 4 sata ujutru, dok je komanda poljskih Oružanih snaga saopštila da su "zbog aktivnosti dalekometne avijacije Ruske Federacije koja izvodi udare na teritoriji Ukrajine, počele operacije vojne avijacije u poljskom vazdušnom prostoru". Kako je saopšteno, operacija poljskog vazduhoplovstva bila je povezana sa masovnim ruskim napadom na Ukrajinu, uključujući i na regione koji se nalaze blizu granice sa Poljskom.