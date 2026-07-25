Lider mađarske opozicije Peter Mađar reagovao je na govor premijera Viktora Orbana održan na tradicionalnom skupu u rumunskom mestu Baile Tušnad, uputivši mu oštre kritike.

Na društvenoj mreži Fejsbuk napisao je da je bavljenje, kako je naveo, "nepopravljivim, poraženim mafijaškim šefom" potpuno bespotrebno.

Istovremeno je zahvalio građanima Mađarske na, kako je rekao, ukazanom poverenju i poželeo im prijatan vikend.

Pre samog Orbanovog obraćanja objavio je i fotografiju sa prošlogodišnjeg skupa u Baile Tušnadu, na kojoj mađarski premijer nosi majicu sa datumom ovogodišnjih izbora i oznakom "4/5", kojom je tada simbolično najavljivao ubedljivu pobedu svoje stranke Fides.

Orban: Pogrešan put vodi ka ozbiljnim problemima

Govoreći na letnjem univerzitetu Tušvanoš, Viktor Orban ocenio je da je promena spoljnopolitičkog kursa Mađarske i odustajanje od neutralnog stava prema ratu u Ukrajini bila ozbiljna greška.

On je poručio da Mađarska ne bi trebalo da bude deo, kako je rekao, "ratne koalicije".

Orban je istovremeno upozorio da aktuelna vlast nema stabilne ekonomske temelje i ocenio da bi zemlja već na jesen mogla da se suoči sa ozbiljnim ekonomskim izazovima i merama štednje, koje je povezao sa planovima za uvođenje evra.

Premijer je više puta pozvao pristalice Fidesa na jedinstvo, izrazivši očekivanje da će se njegova stranka vratiti na vlast, uz tvrdnju da će rast nezadovoljstva građana promeniti političke prilike u zemlji.

Skup u Baile Tušnadu, poznat i kao Tušvanoš, već više od tri decenije predstavlja jedan od najznačajnijih političkih i kulturnih foruma mađarske zajednice u Rumuniji, na kojem se tradicionalno raspravlja o položaju Mađara u Karpatskom basenu i aktuelnim političkim pitanjima.

Izvor: Tanjug