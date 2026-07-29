Izjava predsednika Rusije Vladimira Putina o daljem usavršavanju hipersonične rakete „Cirkon“ privukla je pažnju stranih vojnih analitičara, koji smatraju da ona nosi širu poruku o razvoju ruskih oružanih sistema i njihovim budućim sposobnostima.

Američki vojni časopis Military Watch Magazine ocenjuje da Putinove poruke o „Cirkonu“ predstavljaju signal potencijalnim protivnicima Rusije.

U analizi se navodi da je ruski predsednik, govoreći o toj raketi, posebno naglasio njen strateški značaj, što, prema autorima teksta, potvrđuje dugogodišnji stav Moskve da hipersonično naoružanje Rusiji obezbeđuje značajnu tehnološku prednost.

Prema oceni časopisa, Putinove izjave ukazuju i na kontinuirano unapređenje sistema upravljanja raketama nakon njihovog uvođenja u operativnu upotrebu. To, kako se navodi, znači da se podaci prikupljeni tokom eksploatacije brzo analiziraju i primenjuju u narednim proizvodnim serijama.

Putin je o razvoju „Cirkona“ govorio 27. jula tokom sastanka sa komandom Ratne mornarice Rusije, posvećenog perspektivama razvoja mornaričkih snaga i savremenim sistemima naoružanja. Tom prilikom rekao je da Rusija razvija novo oružje kojim će biti moguće opremati ratne brodove i podmornice.

Govoreći o hipersoničnoj raketi „Cirkon“, ruski predsednik je istakao da mali broj država raspolaže takvim oružjem, ali da ga Rusija ne samo poseduje već ga i neprekidno usavršava i da će taj proces biti nastavljen. Dodao je da poslednja upotreba ove rakete pokazuje da ona postaje sve preciznija.

Putin je i ranije govorio o karakteristikama rakete „Cirkon“, naglašavajući njenu veliku razornu moć, visoku preciznost i veliku brzinu pri kretanju ka cilju.