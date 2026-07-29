Na grčkom ostrvu Krit odvija se prava drama nakon što je veliki šumski požar zahvatio područja Agios Pavlos i Agia Galini.

Vatrena stihija primorala je stanovnike i turiste da napuste domove i smeštajne objekte, a pojedini su, bežeći od plamena, spas potražili na plaži i u moru.

Spasavanje kroz dim i vatru

Pripadnici Obalske straže izveli su izuzetno zahtevnu akciju spasavanja, probijajući se čamcima kroz gust dim kako bi evakuisali ljude zarobljene između mora i požara.

Prema dostupnim informacijama, 19 osoba prevezeno je iz Agios Pavlosa u luku Kokinos Pirgos, dok je čamac potom upućen ka Agia Galini kako bi bio spreman za novu intervenciju.

Evakuacija i strah među stanovnicima

Agia Galini je evakuisana, a preko razglasa se neprestano emituju upozorenja stanovnicima i turistima da odmah napuste ugroženo područje.

Snažan vetar dodatno raspiruje vatru, dok gust dim prekriva čitav kraj. Vatrogasci vode tešku borbu da zaustave širenje požara i zaštite ljude i objekte.