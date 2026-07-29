Drugi zapadni okružni vojni sud u Moskvi smanjio je bivšem zameniku ruskog ministra odbrane Pavlu Popovu zatvorsku kaznu sa 19 na 10 godina, potvrdio je njegov advokat Denis Sagač.

- Pozdravljamo ovaj čin ublažavanja kazne, bez obzira na sve - rekao je Sagač za ruski poslovni dnevnik Komersant.

Teretili ga za milionsku proneveru

Popov je uhapšen u avgustu 2024. godine pod optužbama za prevaru, primanje mita, falsifikovanje službenih dokumenata, zloupotrebu službenog položaja i ilegalnu trgovinu oružjem.

Prema optužnici, teretio se da je proneverio 26 miliona rubalja kako bi finansirao izgradnju svoje seoske kuće.

U aprilu 2025. godine osuđen je na 19 godina zatvora u kaznenoj koloniji, oduzet mu je generalski čin, državna odlikovanja i naloženo mu je da plati više od 78 miliona rubalja.

Jedan od najbližih Šojguovih saradnika

Popov je više od deset godina bio zamenik Sergeja Šojgua u Ministarstvu odbrane Rusije.

Kako navodi ruski portal Agentstvo, prvobitna kazna od 19 godina bila je najstroža izrečena bilo kojem članu Šojguovog tima.

Od smene Sergeja Šojgua sa mesta ministra odbrane u maju 2024. godine, protiv najmanje 19 zvaničnika ruskog Ministarstva odbrane pokrenuti su krivični postupci.