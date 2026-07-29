Kompanija „Rosoboroneksport” (deo državne korporacije „Rosteh”) objavila je početak međunarodne promocije najsavremenije rakete RVV-SDM klase „vazduh-vazduh” srednjeg dometa.

Ovu raketu napravila je kompanija „Taktičko raketno naoružanje“, a takođe će biti standardno naoružanje izvozne verzije ruskog lovca pete generacije Su-57E.

Kako je naveo generalni direktor kompanije „Rosoboroneksport” Aleksandar Mihejev, interesovanje za Su-57E značajno je poraslo nakon što je ta letelica demonstrirala svoju superiornost u realnim borbenim uslovima, suočavajući se sa najsavremenijim protivničkim sistemima protivvazdušne odbrane i elektronskog ratovanja.

-Ovaj avion ima dokazan borbeni učinak koji uključuje dejstvo po brojnim ciljevima u vazduhu, na kopnu i na moru pomoću ruskih vazduhoplovnih ubojnih sredstava, uključujući najsavremeniju navođenu raketu RVV-SDM, istakao je direktor kompanije.

Prema njegovim rečima, modernizovana verzija rakete dobila je povećan domet lansiranja, snažniji pogonski sistem i poboljšane aerodinamičke karakteristike.

Ključna inovacija je pasivni kanal radarske glave za samonavođenje. Ovo rešenje obezbeđuje potpunu nevidljivost rakete tokom leta, visoku preciznost navođenja, otpornost na elektronske protivmere i punu primenu sposobnosti „ispali i zaboravi”.

Univerzalna primena

Avionska raketa RVV-SDM namenjena je za uništavanje širokog spektra ciljeva – aviona, helikoptera, krstarećih raketa, kao i bespilotnih letelica.

Ciljeve može da pogađa u svako doba dana i noći, čak i u uslovima intenzivnog radio-elektronskog ometanja. Raketa je opremljena aktivno-pasivnom glavom za samonavođenje, inercijalnim sistemom upravljanja i linijom za radio-korekciju. Sposobna je da presreće ciljeve koji lete na visinama od 15 metara do 25 kilometara, pri brzinama do 3 maha.

Iako tačne taktičko-tehničke karakteristike izvozne verzije nisu objavljene, podaci iz otvorenih izvora ukazuju da osnovni model RVV-SD ima domet lansiranja od oko 110 kilometara i da može da pogađa ciljeve koji manevrišu sa preopterećenjem do dvanaestostruke sile Zemljine teže.

Pored rakete RVV-SDM, potencijalnim kupcima nudi se i kompletan spektar naoružanja za izvoznu verziju lovca Su-57E.

Taktička prednost niske uočljivosti

Jedna od ključnih karakteristika izvozne verzije Su-57E jeste sposobnost nošenja naoružanja velikih dimenzija u unutrašnjim spremištima trupa. To omogućava zadržavanje male efektivne radarske površine (EPR), koja predstavlja ključni pokazatelj smanjene uočljivosti letelice.

Su-57E je, prema navodima proizvođača, jedini lovac pete generacije na svetu koji može da nosi teške krstareće rakete klase „vazduh–kopno“, poput H-69, u unutrašnjim odeljcima trupa i da ih upotrebljava na velikim daljinama.

U kombinaciji sa motorima sa upravljivim vektorom potiska, to ovoj letelici obezbeđuje značajnu taktičku prednost u odnosu na lovce generacije 4+ i 4++ (kao što su F-1V i „rafal“), kako u bliskoj vazdušnoj borbi, tako i prilikom izvođenja udara na dobro zaštićene ciljeve.

Važan faktor za strane kupce ostaje univerzalnost integracije. RVV-SDM se, nakon odgovarajuće modernizacije, može koristiti ne samo na avionima ruske proizvodnje, već se može integrisati i u sisteme naoružanja letelica stranih proizvođača.

Kako je ocenio vojni analitičar Aleksej Leonkov za ruske medije, RVV-SDM predstavlja unapređenu verziju rakete srednjeg dometa R-77-1 („izdelije 170-1“), prilagođenu zahtevima lovca pete generacije Su-57.

Leonkov je naveo da izvozna verzija rakete ima nešto skromnije karakteristike u odnosu na varijantu namenjenu ruskoj vojsci, ali je i dalje veoma konkurentna u svojoj kategoriji.

On smatra da je za uspešan nastup na međunarodnom tržištu neophodno ponuditi Su-57E sa savremenim i sposobnim naoružanjem, jer upravo kombinacija ovog lovca i nove generacije avionskih raketa predstavlja atraktivan izvozni paket koji bi, prema njegovoj oceni, mogao da utiče na odnos vazdušnih snaga u zemljama koje sarađuju sa Rusijom.