"Kao prvo, moramo da odbranimo svoje zakonite interese. Da bismo svetu bilo šta ponudili, moramo da pobedimo. Svet sa velikom pažnjom, zadržavajući dah, posmatra kako će se završiti ovaj rat, koji nam je nametnuo Zapad, a kao odgovor na koji je predsednik proglasio Specijalnu vojnu operaciju", rekao je Lavrov.

Naveo je i da na Zapadu sada ništa ne pokušavaju da sakriju, već su otvoreno proglasili da žele da nanesu Rusiji strateški poraz.

"Onda su, posmatrajući situaciju na liniji borbenog dodira, odstupili od te retorike. Sada, kada je Zelenski, konstantno se povlačeći u Donbasu i drugim delovima fronta, od bezizlaznosti prešao na otvorenu terorističku aktivnost, a oni vide kako njegova municija dugog dometa dostiže svoje ciljeve, počeli su da promovišu ovu trenutnu fazu kao prelomnu, kao da se takvim ukrajinskim karakterom ipak može pobediti Rusija", naveo je Lavrov.

Tako se, objasnio je ministar, ponovo pojavio slogan o nanošenju strateškog poraza Rusiji.

Lavrov je poručio da je situacija ozbiljna, a da se ceo zapadni svet, koji sebe naziva "civilizovanim", urotio protiv Rusije.

Prema njegovim rečima, ceo Zapad, "sa različitim stepenom žara", bori se protiv Rusije preko Ukrajine, međutim priznao je da je ponosan na reakciju Rusa na pokušaje nacista da potkopaju društvo.

"Sada kada oni (predstavnici Zapada) ponovo govore o 'strateškom porazu', kada aktivno podržavaju te preseljene Ruse koji organizuju svakakva antiruska društva u Evropi, prikupljaju sredstva za nastavak neke podzemne borbe za podelu Ruske Federacije, oni to više ne kriju. Naši centralni kanali prikazuju sve što Zapad smišlja. I verovatno je važno da svi to vide da bi shvatili da situacija nije šala. Predsednik to ne krije. Čitav 'civilizovani' svet, takoreći, koji sebe tako naziva, okrenuo se protiv nas", primetio je ministar.

Na pitanje novinara koji su nacionalni interesi Rusije u međunarodnoj areni, Lavrov naveo da je to samostalnost države, samostalnost civilizacije, da granice budu pouzdano zaštićene, kako niko ne bi pokušao "čak ni da pomisli da savetuje Rusiji kako da uređuje život unutar zemlje", kao i da svi narodi Rusije nastave da raspolažu pravima koje im garantuje Ustav.

"Počeli smo specijalnu vojnu operaciju u uslovima kada je društvo, generalno, bilo mirno, lagodno, generalno zadovoljno svojim životnim standardom. I činjenica je da ni to nije odgovaralo Zapadu. Nisu želeli da društvo bude mirno. Želeli su da podstaknu društvo protiv vlasti i spremali su provokacije", istakao je on.

Prema njegovim rečima, najvažniji nacionalni kvalitet Rusije, pored ogromnog prirodnog bogatstva, veličine zemlje, flote, je nešto što nedostaje Zapadu. Rusija uspeva da se nosi sa pritiskom zapadnih sankcija zahvaljujući svom istorijskom nasleđu i poštovanju istorije zemlje, navodi ministar.

"Našu civilizaciju karakteriše poštovanje prema onima koji su je stvorili, izgradili gradove i pobedili neprijatelje", poručio je Lavrov.

Ultimatumi Zapada i rešavanje sukoba u Ukrajini

Osim toga, istakao je da Zapad postavlja ultimatum Rusiji u vezi sa rešenjem sukoba u Ukrajini, insistirajući na očuvanju nacističkog režima u Kijevu, ali Moskva nije ugrozila svoj ponos.

"Zapad nam sada govori da će razmisliti o tome kada da nastave pregovore sa nama, ali to će biti pregovori gde će Evropa, Amerika, Vladimir Zelenski i ruski predsednik Vladimir Putin sedeti za istim stolom. A pre toga, po njihovom mišljenju, mora se proglasiti primirje, prekid vatre. Posle toga, oni, zapadnjaci, rasporediće multinacionalne snage predvođene Francuskom i Engleskom, a onda će sesti da razgovaraju. Šta to znači? To je ultimatum. Zamrzavamo se na liniji kontakta, a nacistički režim će ostati. Neće priznati nikakve teritorije gde su se održali referendumi", ocenio je ruski ministar spoljnih poslova.

Lavrov je podsetio na čuvenu frazu šefa Ministarstva spoljnih poslova Ruske imperije, Aleksandra Gorčakova: "Rusija se ne ljuti, Rusija se koncentriše".

"Najgora stvar je ljutiti se i trošiti nerve. Morate se fokusirati. Ali zdrav bes je sasvim prikladan. Ne ljutiti se, već pronaći zdrav bes. Bes takođe dolazi iz perspektive potrebe da se sve ubrza, ka tehnološkim prodorima – sada se o tome mnogo priča. I 'ljutito' odlučiti da to moramo da uradimo. Ljutiti se na sebe – želim da sve postignem brže", objasnio je ministar.

Takav zdrav bes potreban je i na spoljnom frontu, dodao je ruski ministar.

Osim toga, zapadni sagovornici pokušavaju da "prevare" Rusiju, obećavajući jedno, a radeći drugo.

"Spoljna politika, diplomatija, takođe je pozvana da igra glavnu sporednu ulogu, s obzirom na to kako svi naši zapadni sagovornici u suštini pokušavaju da nas 'prevare': obećavaju jedno, a rade drugo. Ali mi smo se na to navikli. Trebalo bi da se naviknemo. Ali svaki put, znate, ruska duša želi da veruje u najbolje", rekao je ministar spoljnih poslova.

Međutim, primetio je, strpljenje "nekada puca".

"Nije slučajno što je ubrzo nakon početka specijalne vojne operacije, ruski predsednik Vladimir Putin, komentarišući naše odnose sa Zapadom, sa Evropom, na jednom događaju, sumirao: 'Stvari više nikada neće biti onakve kakve su bile pre februara 2022. godine'", podsetio je Lavrov.

Prema njegovim rečima, zapadne države su spasile nacizam, a sada Rusija završava borbu SSSR-a protiv njega.

"Moramo se da se oslonimo samo na sebe, kao što je naš predsednik više puta naglasio. Ono što se sada dešava ima teške posledice. Ali želim ponovo da kažem: mi završavamo delo naših dedova i pradedova, koji su uništili nacizam, ali su ga naši bivši saveznici spasili", primetio je ministar.

Niko nije mogao ni da zamisli da će se ovo dogoditi – ali nacizam se otvoreno oživljava, dok niko to čak ni ne krije, ukazuje ruski ministar.

Baltičke države – "glavne bojeve glave" Zapada protiv Rusije

Baltičke države su postale "glavne bojeve glave" protiv Rusije, one ukidaju zabranu raspoređivanja nuklearnog oružja na svojoj teritoriji, primetio je ministar.

"Uzmimo Baltik za primer. Kada sam prvi put preuzeo ministarsku funkciju 2004. godine, oni (Zapad) su počeli da uvlače Baltik u sledeći talas širenja NATO-a. Ruski predsednik Vladimir Putin ih je pitao zašto to rade kad smo se dogovorili već. Odgovorili su: 'Razumite, oni i dalje imaju taj osećaj iz vremena kada su bili deo Sovjetskog Saveza da su bili okupirani, porobljeni i i dalje gaje taj strah. Ali mi ćemo ih uvesti u NATO i EU, i oni će se smiriti'. Dakle, jesu li se smirili? Oni su sada glavne 'bojeve glave' koje usmeravaju ka nama, znajući taj njihov 'uzavreli temperament', ovih estonskih momaka", rekao je Lavrov.

Litvanija i Letonija su sada objavile da ukidaju zabranu raspoređivanja nuklearnog oružja na svojoj teritoriji, podsetio je Lavrov.