"Mi smo dosta tradicionalni kad biramo destinacije. On nije veliki. Tu i tamo, svake godine, poneka destinacija nas možda malo iznenadi sa nekim većim povećanjem broja ljudi ili smanjenjem na nekim destinacijama. Ove godine smo imali situaciju, zbog početka rata u Zalivu, da recimo, Kipar, Turska i Egipat nisu bili ni traženi ni posećeni kao nekada. Jedan deo naših turista se opredelio da ide za Grčku, jedan deo za Španiju, za Italiju, dakle to su destinacije koje su nam zanimljive. Crna Gora svakako", rekao je on za Tanjug.

Dodao je da će se u oktobru, kada se svedu računi, znati koliko je ljudi putovalo i da li su neki odustali ali da za sada deluje da će broj biti sličan onom od prošle godine, možda za neki mali procenat manji nego lane.

Kada je reč o destinacijama u Srbiji rekao je da je dosta dobra popunjenost svuda, najviše na planinama, pre svega Zlatiboru, zatim Tari, Divčibarama, Zlataru, Staroj planini pa i na Kopaoniku.

"Osim planina veliko je interesovanje i za banje kao što su Vrnjačka Banja, Sokobanja, Prolom Banja, Lukovska Banja. Dakle, imamo šta da ponudimo. Mnogo je malih mesta po Srbiji koja imaju sijaset lepih manifestacija koje se dešavaju i privlače veliki broj ljudi. One najpoznatije nam stižu vrlo brzo, a to su Guča, Nišvil džez festival u Nišu, koji je jedan od najboljih džez festivala u Evropi, kasnije Bir Fest. Uskoro kreće i Love Fest u Vrnjačkoj Banji, dakle više od 100 manifestacija u jednoj ovako maloj državi kao što je Srbiji se održava tokom letnjih meseci", istakao je on.

Dodao je da ove manifestacije privlače i veliki broj stranih turista, koji su u tranzitu kroz našu zemlju.

Govoreći o tome šta su ove godine bili najveći izazovi za turističke radnike i YUTU, rekao je da je na prvom mestu bilo to kako ljudima objasniti da je sve skuplje, što ne zavisi od turističkih agencija.

"Dakle, to je nešto na šta mi ne možemo da utičemo. Pre svega, tu mislim na avio-prevoz, koji iz godine u godinu raste sve više, i za mene je to očekivano", rekao je on.

Dodao je da nekada nije svima bilo dostupno da putuju u Ameriku i na daleke destinacije i da je tako nešto moralo da se planira i da se zaradi ozbiljan novac za takav put, dok su danas takva putovanja dostupna svima.

"Jednog trenutka je moralo da dođe do nekog prekida. Čini se da je ovo upravo taj momenat. Porast cena avio-saobraćaja u stvari je ozbiljan problem, i to nas, naravno, kao agencije, dovodi u problem. S druge strane, imamo uvođenje novih sistema, objašnjavanje ljudima, edukacija ljudi, da to nije nikakav program viza, da niko nas ne mrzi, nego da to jednostavno tako funkcioniše u značajnom broju zemalja u svetu. I da nismo mi nikome problem", istakao je Seničić.