Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči kaže da ne postoji vojno rešenje za eskalaciju sukoba između Saudijske Arabije i jemenskih pobunjenika Huta, i pozvao na dijalog.

"Verujemo da ne postoji vojno rešenje za pitanje Jemena, Bab el Mandeba i druga regionalna pitanja", rekao je Arakči u intervjuu za državni list Iran Dejli, prenela je Al Džazira.

Ocenio je da situacija u Jemenu "ne može da se pripiše Iranu" i dodao da su incidenti u oblasti moreuza Bab el Mandeb posledica dugogodišnjih sporova između Jemena, Saudijske Arabije i drugih zemalja regiona.

Arakči je istakao da je dijalog jedini put ka rešavanju krize.

(Al Jazeera)