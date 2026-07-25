Komentarišući nedavni sastanak ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova i američkog državnog sekretara Marka Rubija, Kedmi je ocenio da je razgovor imao uglavnom formalni karakter.

Prema njegovim rečima, sam susret sprečio je dalje pogoršanje odnosa dve sile, ali njegovo kratko trajanje nije ostavilo prostor za ozbiljniji napredak u rešavanju ključnih pitanja.

On tvrdi da je ruska delegacija tokom razgovora insistirala na tome da američka administracija raspolaže, kako kaže, netačnim informacijama o situaciji na frontu u Ukrajini. Takođe je, prema njegovim navodima, ponovo otvoreno pitanje obnove diplomatskih odnosa i normalizacije rada ambasada.

"Prvi udar bio bi usmeren na SAD"

Govoreći o ruskoj vojnoj strategiji, Kedmi je ocenio da je Vladimir Putin od dolaska na vlast prioritet dao razvoju strateških nuklearnih snaga, smatrajući da Rusija ne može ekonomski da parira Zapadu u konvencionalnom naoružanju.

Prema njegovoj proceni, ključni deo ruske strategije jeste poruka da bi u slučaju direktnog vojnog sukoba prvi ruski udar bio usmeren ka teritoriji Sjedinjenih Američkih Država, a ne prema evropskim državama.

Kedmi smatra da je upravo takva procena uticala na deo američke politike, posebno tokom mandata Donalda Trampa, da interese SAD ne poistovećuje automatski sa interesima Evrope.

"Rusija neće promeniti kurs"

Kedmi je odbacio procene da bi promena vlasti u Moskvi automatski dovela do promene spoljne politike Rusije.

Kao argument naveo je da Rusija, prema njegovoj oceni, ima stabilnu vlast, ekonomiju i vojni potencijal, zbog čega smatra da ne postoje uslovi za unutrašnju destabilizaciju zemlje.

On tvrdi da su procene o mogućem slabljenju Rusije zasnovane na pogrešnim informacijama i uporedio ih sa, kako kaže, greškama koje su Sjedinjene Države pravile oslanjajući se na opozicione izvore u Iraku.

Izvor: Pogled info