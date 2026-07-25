Broj ljudi evakuisanih u Francuskoj i Španiji sada je prešao 250.000, prema podacima vlasti obeju zemalja, prenosi "Gardijan".

Francuska vlada je saopštila da je 197.000 ljudi evakuisano zbog šumskih požara u blizini Bordoa, na jugozapadu Francuske. Francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez rekao je danas da je skoro 200.000 ljudi evakuisano zbog požara koji besne na jugozapadu Francuske, od kojih 167.000 samo u Žirondi, prenosi BFM. Nunjez je naveo je da se požar raširio i da je vatrena stihija trenutno na svega 30 kilometara od Bordoa.

Prema zvaničnim podacima, u gašenju požara na jugozapadu Francuske učestvuje više od 600 vatrogasaca.

Francuski predsednik Emanuel Makron je rekao da je aktiviran mehanizam civilne zaštite EU i najavio je dolazak pomoći iz Hrvatske, Portugala, Češke i Slovačke.

Špansko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je ukupno 70.000 ljudi evakuisano iz više sela zapadno od Madrida.

Španija je prvi put proglasila nacionalnu vanrednu situaciju zbog šumskih požara, a vlasti regiona Madrida upozorile su da bi požari mogli da premaše postojeće kapacitete za gašenje. Regionalna predsednica Madrida Izabel Dijaz Ajuso ocenila je da je reč o najgorem šumskom požaru u istoriji regiona, a regionalni ministar za životnu sredinu Karlos Noviljo je rekao da je situacija dostigla "kritičan trenutak" i da je prioritet zaštita stanovništva.

Španski premijer Pedro Sančez je rekao da je vlada angažovala sve raspoložive resurse i poručio da će pružati podršku tokom vanredne situacije i oporavka pogođenih područja.

I španske vlasti su zatražile pomoć putem mehanizma EU za civilnu zaštitu, dok je Civilna garda saopštila da je jedna osoba uhapšena, a druga je pod istragom zbog sumnje da su, uprkos zabrani korišćenja teške mehanizacije, izazvali varnice koje su mogle da izazovu jedan od požara u pokrajini Avila.

Obe zemlje se suočavaju sa nezapamćenim požarima koji se nekontrolisano šire uprkos naporima više stotina vatrogasaca uz podršku aviona za gašenje vode.

Informer