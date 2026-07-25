Deset ljudi je poginulo, a sto ranjeno u ruskom raketnom napadu blizu Kijeva. Moskva je potvrdila da je visokopreciznim oružjem velikog dometa pogodila vojni poligon tokom demonstracije bespilotnih letelica, uključujući napredne sisteme, i ukrajinske i strane, koje se koriste za napade na civilne objekte u Rusiji. Navodi da su se u trenutku napada tamo nalazili proizvođači dronova, predstavnici komande ukrajinske vojske i specijalnih službi.

Vazduhoplovstvo Ukrajine tvrdi da mesto gde su poginuli i ranjeni ljudi nije vojni poligon, već privatni sportski kompleks i da taj objekat nema veze s ukrajinskim oružanim snagama. Predsednik Volodimir Zelenski je priznao da je meta ruskog raketnog napada u Bučanskom okrugu Kijevske oblasti bila izložba oružja.

Saopštio je i da je veoma brutalnih ruskih napada sa žrtvama bilo i na Slavjansk i druga naselja u Donjeckoj oblasti, na Harkovsku, Hersonsku, Sumsku oblast, na Odesu i region.

Zelenski je upozorio da su Rusi, prema obaveštajnim podacima, već spremili rakete i da se novi masovni napad na Ukrajinu očekuje u roku od 48 sati.

Rusija je bila pod masovnim udarom dronova, oboreno je više od 570. Ukrajinske snage su napale jedno od važnih vojnih preduzeća u Kirovu, kao i naftni objekat udaljen 1.350 kilometara. Poginulo je šestoro ljudi. Ponovo su napadnuta dva skladišta kompanije "Vajldberis", poznate kao "ruski Amazon", u Sankt Peterburgu, nakon čega je izbio požar.

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U napadu ukrajinskih snaga na Zaporožje poginulo 11

Broj poginulih u napadu ukrajinskih oružanih snaga na turistički centar u mestu Kirilovka u Zaporoškoj oblasti povećan je na 11, među kojima je četvoro dece, saopštio je gubernator regiona Jevgenij Balicki.

Prema njegovim rečima, u napadu je povređeno 16 osoba, dok se za još osam ljudi i dalje traga. Spasilačke ekipe nastavljaju radove na mestu događaja.

"Svi povređeni su, u zavisnosti od težine povreda, smešteni u zdravstvene ustanove Zaporoške oblasti", naveo je Balicki na platformi Maks, prenosi RBK Rusija.

On je ranije saopštio da je u napadu poginulo osam osoba, a povređeno 14.

Balicki je optužio ukrajinske snage da su svesno napale civile, navodeći da su "videli i razumeli koga napadaju", ali da su ipak nastavili napad.

Ukrajini stiglo oštro upozorenje iz Vašingtona

Administracija predsednika SAD Donalda Trampa uputila je zvanično upozorenje Ukrajini da obustavi napade na brodove u Crnom moru koji nisu ruski, objavio je Kyiv Post.

Rusi izveli napad na Odesu

Ruske snage izvele su napad na Odesku oblast, pri čemu su oštećena stambena naselja i civilna infrastruktura. U napadu je povređena jedna osoba. Kako prenosi Ukrinform, načelnik Odeske oblasne vojne administracije Oleh Kiper saopštio je na Telegramu da je u napadu na Odeski okrug oštećena jedna privatna porodična kuća. "Prema preliminarnim informacijama, povređen je 65-godišnji muškarac. Lekari mu pružaju svu neophodnu medicinsku pomoć", naveo je Kiper.

Peskov: "Rusija nije postigla napredak u razvoju bilateralnih odnosa sa SAD"

Rusija još uvek nije postigla napredak u razvoju bilateralnih odnosa sa svojim američkim partnerima, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Nije bilo napretka u bilateralnim odnosima sa SAD. Naši odnosi se i dalje povezuju sa ukrajinskim rešenjem. Za sada nema ničeg drugog", rekao je Peskov, prenosi list "Izvestija".

Podsećajući na nedavni sastanak ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova i američkog državnog sekretara Marka Rubija, Peskov je rekao da nema potrebe govoriti o novoj dinamici u rešavanju sukoba u Ukrajini i poručio da "nema potrebe za preteranim optimizmom uprkos diplomatskim kontaktima".

Najvažnije iz novog brifinga ruskog Ministarstva odbrane

Ruske oružane snage su u toku prethodnog dana izvele napade na objekte gorivno-energetske, transportne i lučke infrastrukture koje koristi ukrajinska vojska;

Ruski sistemi protivvazdušne odbrane oborili su 8 avionskih bombi i 1.060 bespilotnih letelica ukrajinskih snaga u roku od 24 sata;

Snage Crnomorske flote uništile su bespilotni čamac ukrajinske vojske;

Ruske Oružane snage su tokom 24 sata napale logističke centre, proizvodne radionice i skladišta za ukrajinske dronove dugog dometa,

Jedinice ukrajinskih snaga su za 24 sata izgubile približno 1.480 vojnika u zoni odgovornosti svih grupacija ruske vojske.

Napad na rusku rafineriju

Snage za specijalne operacije (SSO) Oružanih snaga Ukrajine saopštile su danas da su uspešno izvele udar na naftnu rafineriju u Tjumenu, jednu od najvećih u Rusiji, i to sa udaljenosti veće od 2.000 kilometara, preneo je Ukrinform.

Kako se navodi u objavi na Fejsbuku, udar su izvele jedinice SSO zadužene za napade na velike udaljenosti, u saradnji sa pokretom otpora “Crna iskra” u Rusiji. “Dronovi SSO-a prešli su više od 2.000 kilometara do cilja.

Ključna postrojenja fabrike bila su zaštićena mrežama protiv dronova, ali to nije pomoglo. Na teritoriji fabrike bukti požar”, navodi se u objavi Specijalnih snaga ukrajinske vojske. Ovo je drugi napad ukrajinskih Snaga za specijalne operacije na rafineriju u Tjumenu.

Prethodni uspešan napad na ovo postrojenje izveden je pre mesec dana, 20. juna, podsetila je agencija Ukrinform. Tjumenska rafinerija je jedna od najvećih u Rusiji, sa kapacitetom prerade do devet miliona tona nafte godišnje.

Zahvaljujući visokoj dubini prerade, specijalizovana je za proizvodnju visokokvalitetnog benzina i dizel goriva. Rafinerija u Tjumenu, koja je ogranak moskovske kompanije “Re-invest”, jedina je velika rafinerija u Uralskom federalnom okrugu, i jedna od najvećih nezavisnih rafinerija u Rusiji, navodi agencija. .

Zelenski: Rusija tokom noći lansirala dve rakete i gotovo 160 dronova na Ukrajinu

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski saopštio je danas da su ruske snage tokom noći izvele napade na Ukrajinu koristeći dve rakete i gotovo 160 dronova, pri čemu je, prema njegovim navodima, povređeno najmanje desetoro ljudi.

Zelenski je na Telegramu naveo da je protivvazdušna odbrana zbog toga prioritet i pozvao je partnere Ukrajine da ubrzaju realizaciju dogovorenih mera za zaštitu vazdušnog prostora, preneo je Ukrinform.

"Sve što se dogovorimo sa partnerima mora brže da se sprovede. Gde god vlasti mogu da pomognu u organizovanju zaštite neba, to mora da bude urađeno", rekao je ukrajinski predsednik.

Rumunija oborila drugi dron koji je narušio njen vazdušni prostor u roku od dva dana

Rumunske vlasti saopštile su danas da je oboren drugi dron koji je u roku od dva dana narušio njen vazdušni prostor iznad slabo naseljenog područja u blizini granice sa Ukrajinom.

Predsednik Rumunije Nikušor Dan rekao je da je dron oboren oko 8.30 časova po lokalnom vremenu, deset kilometara zapadno od Sfantu Đorđa u delti Dunava, preneo je Rojters.

Rumunsko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je narušavanje vazdušnog prostora primećeno radarom u 8.22 časa, nakon čega su u vazduh poslata dva borbena aviona F-16.

Vlasti nisu saopštile poreklo drona oborenog u subotu.

Rusija: U napadu na turističke centre u Zaporožju poginulo osmoro ljudi

Osam osoba, među kojima i dvoje dece, poginulo je, a 14 je povređeno u noćnom napadu ukrajinskih oružanih snaga na turističke objekte u selu Kirilivka u Zaporoškoj oblasti, saopštio je danas načelnik oblasti Jevgen Balicki.

"Trenutno se zna da je 14 ljudi povređeno, uključujući troje dece. Osmoro ljudi je poginulo, među njima dvoje dece", napisao je Balicki na platformi Maks.

On je najavio pomoć porodicama stradalih i povređenima, dok hitne službe i dalje rade na mestu napada i sprovode spasilačke operacije.

Balicki je optužio ukrajinske snage da su svesno napale civile, navodeći da su "videli i razumeli koga napadaju", ali da su ipak nastavili napad.

Rusija izvela nove grupne udare na luke Izmail, Nikolajev i Odesu

Ruske snage su tokom noći nastavile grupne udare visokopreciznim vazduhoplovnim oružjem i udarnim bespilotnim letelicama na lučku infrastrukturu u Ukrajini, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Prema navodima ruskog ministarstva, u luci Izmail pogođeni su objekti lučke infrastrukture namenjeni za istovar i skladištenje goriva i maziva, kao i skladište vojne opreme Oružanih snaga Ukrajine.

U saopštenju se navodi da je u Nikolajevu tokom istovara pogođen teretni brod koji je, prema tvrdnjama Moskve, prevozio teret namenjen snabdevanju ukrajinske vojske, prenosi Sputnjik.

Ministarstvo odbrane Rusije je saopštilo i da su u Odesi pogođeni objekti lučke infrastrukture koji su, kako tvrdi ruska strana, služili za istovar i skladištenje tereta vojne namene.

Sljusar: Pet osoba povređeno u napadu ukrajinskih snaga na Rostovsku oblast

Pet osoba je tokom noći povređeno u napadu ukrajinskih oružanih snaga u Rostovskoj oblasti Rusije, saopštio je danas regionalni guverner Jurij Sljusar.

"Noćni napad je imao teške posledice. Pet osoba je povređeno: četiri muškarca u Rostovu na Donu i jedan u Krasnosulinskom okrugu. Svim žrtvama je ukazana medicinska pomoć. Dvoje je hospitalizovano i ostaje u bolnici u Rostovu. Medicinsko osoblje čini sve što je potrebno", rekao je guverner u saopštenju objavljenom na društvenoj mreži Maks, prenosi TASS.

On je naglasio da je Rostovska oblast sinoć bila izložena masovnom vazdušnom napadu i dodao da su ruske snage protivvazdušne odbrane uništile brojne ukrajinske bespilotne letelice i rakete, navodi agencija.

Zelenski: Rusija priprema značajan talas mobilizacije na jesen

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je sinoć da ukrajinske obaveštajne službe raspolažu informacijama da Rusija priprema novi, značajan talas mobilizacije za jesen ove godine.

"Imamo jasne obaveštajne podatke da Rusija na jesen priprema novi talas mobilizacije, i to prilično velikih razmera", rekao je Zelenski u večernjem video-obraćanju.

On je ocenio da ruske snage trenutno na frontu trpe veće gubitke nego što uspevaju da nadoknade novim regrutima, ali da predsednik Rusije Vladimir Putin, uprkos tome, planira da intenzivira vojne operacije.

"Rusi sada na frontu gube više vojnika nego što regrutuju, a Putin namerava da poveća broj napada i proširi ovaj rat. Potrebno mu je još ljudi za učešće u napadima", rekao je Zelenski.

Ukrajinski predsednik je istakao da Kijev mora preventivno da odgovori na takve planove jačanjem odbrane na frontu, dodatnim sankcijama Rusiji, napadima na vojne ciljeve, diplomatskim aktivnostima i međunarodnom podrškom.

"Moramo preventivno da se branimo na svim nivoima - na frontu, uz pomoć naših sankcija dugog dometa, takođe i u udarima srednjeg dometa, u našoj diplomatiji i, naravno, u komunikaciji sa svima koji su u stanju da održe život, koji su u stanju da približe mir", poručio je Zelenski.