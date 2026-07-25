Govoreći o situaciji na frontu, Merkuris je ocenio da se borbe odvijaju u korist Rusije i da je položaj ukrajinskih snaga u Donbasu sve teži.

Prema njegovim rečima, tvrdnje o velikom preokretu u korist Ukrajine nisu u skladu sa stanjem na terenu, dok ruska vojska, kako tvrdi, nastavlja napredovanje na više pravaca.

Kriza u Kijevu i zastoj diplomatije

Merkuris je govorio i o političkim promenama u ukrajinskom vrhu, navodeći da smene u vojnom i državnom rukovodstvu ukazuju na ozbiljne unutrašnje tenzije.

Osvrnuo se i na nedavni sastanak američkog državnog sekretara Marka Rubija i ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova, ocenjujući da razgovor nije doneo značajniji pomak u približavanju stavova dve strane.

"Najopasniji scenario bio bi ulazak NATO trupa"

Kao najveći rizik, Merkuris vidi mogućnost da pojedine zapadne države, u slučaju daljeg pogoršanja situacije na frontu, razmotre slanje kopnenih snaga u Ukrajinu.

Prema njegovoj proceni, takav potez mogao bi da dovede do direktnog sukoba između NATO-a i Rusije.

Govoreći o daljem razvoju događaja, on je ocenio da bi eventualno zauzimanje Sumija dodatno promenilo vojnu situaciju i približilo ruske snage Kijevu.

Izvor: Glen Diesen YouTube / The Duran