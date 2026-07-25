Dok odbrojavaju do dolaska predsednika Aleksandra Vučića, okupljeni građani u Drežniku pokazuju da su tradicija i zajedništvo i dalje među najvažnijim vrednostima.

Uz zvuke narodne muzike zaigralo se srpsko kolo, a među okupljenima vlada odlično raspoloženje. Brojni građani svih generacija pridružili su se igri, dok se vijore srpske zastave i čuju pesme koje dodatno podižu atmosferu.

Na snimcima iz Drežnika vide se porodice, mladi i stariji kako zajedno igraju kolo i u vedrom raspoloženju čekaju početak skupa i dolazak predsednika Srbije.