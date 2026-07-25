Predsednik Kazahstana Kasim-Žomart Tokajev predložio je danas ruskom predsedniku Vladimiru Putin, tokom sastanka u Omsku, zamrzavanje ukrajinskog sukoba, povratak na istanbulsku formulu rešenja i preduzimanje koraka ka miru.

"Možda je vreme da se ovaj sukob stavi na čekanje i vrati formuli Istanbul 2.0, budući da su tamo postignuti značajni rezultati. Naravno, uz garancije velikih sila, uključujući Rusiju, možemo nastaviti da se krećemo ka dugo očekivanom miru", rekao je Tokajev, prenosi Interfaks.

Pregovori predstavnika Rusije i Ukrajine održani su u Istanbulu u maju i julu 2025. godine, i na njima su se dve strane saglasile o više tačaka, između ostalog i o razmeni zarobljenika.

Tokajev je kazao da ne želi da on bude posrednik između zemalja, po pitanju rešavanja spora.

"Odbijam da budem posrednik, jer znam da je Rusija velika zemlja, ruski narod je veliki narod i, kako kažu, može se snaći sam bez posrednika", rekao je on.

Tokajev je naveo da prima "mnogo signala" iz Evrope i Sjedinjenih Američkih Država oko trenutnog stanja sukoba između Ukrajine i Rusije.

"Odlučio sam da danas izrazim svoje skromno mišljenje jer ljudi znaju za naš sastanak, znaju da bi trebalo da budem u Omsku i zamolili su me da im to prenesem. Kako možemo da rešimo ovu situaciju? Niko ne zna, jer strane imaju različite stavove. Ali, s druge strane, postoji trenutak i prilika da se cela ova stvar stavi na čekanje. Ovo je proveren pristup u međunarodnoj praksi. Šteta je što mladi ljudi umiru, oni su genski fond naših bratskih naroda - Rusije i Ukrajine. Svemu ovome se mora stati na put, jer ono što se dešava, po mom čvrstom mišljenju, ide na ruku i zadovoljava protivnike i Rusije i Ukrajine", istakao je Tokajev.

Prema njegovim rečima, sukob između dve zemlje je međudržavni sukob.

"Ovo nije građanski rat. Oduvek smo poštovali Ukrajinu. Priroda ovog sukoba je mnogima nejasna", rekao je Tokajev.

Dodao je da je Putin "pokazao maksimalnu diplomatsku fleksibilnost na sastanku na Aljasci".

Šef Kazahstana je naglasio da stav Astane prema Rusiji ostaje nepromenjen.

"Nema sumnje, uvek smo smatrali i nastavljamo da smatramo Rusiju velikom nacijom. Posvećeni smo strateškoj saradnji sa Rusijom i savezničkom odnosu, bez obzira koliko to teško bilo", naglasio je Tokajev.