Hania Ahmed putovala je kroz grad Čakval u provinciji Pandžab u Pakistanu zajedno sa majkom, dr Sindrom Kan, ocem Adilom Ahmedom i bratom Aafanom kako bi posetili rodbinu u sredu. Porodica, poreklom iz Perta u Australiji, navodno su presrela dvojica razbojnika kada su stigli u kuću Alija Ejaza, ujaka dr Kan.

Prema navodima, razbojnici su zahtevali da porodica preda svoj nakit, nakon čega su im oni dali dragocenosti u vrednosti od oko 3.937 funti. Nakon pljačke, osumnjičeni su navodno razmenili vatru sa jednim policajcem, a zatim pobegli sa mesta događaja na motociklu.

Policija je potom otvorila vatru na vozilo u kojem se nalazila porodica, pogrešno verujući da je reč o automobilu kojim beže pljačkaši.

„Kada su policajci videli da se vozilo odmah udaljava, pretpostavili su da pripada razbojnicima i nasumično su otvorili vatru na automobil“, izjavio je jedan policijski zvaničnik.

Ahmed je uspeo da doveze automobil do kapije kuće svojih rođaka, ali je potom izgubio kontrolu nad vozilom i sudario se. Porodica je hitno prevezena u Okružnu bolnicu, gde je Hania, nažalost, proglašena mrtvom.

Njen otac i brat kasnije su prebačeni u bolnicu Benazir Buto u Ravalpindiju, gde su zbrinuti zbog povreda. Majka je u incidentu ostala nepovređena.

Generalni sekretar Pakistanskog udruženja, Asim Čaudri, potvrdio je smrt devojčice za australijsku televiziju 9News i rekao:

„Ova vest je veoma potresna, posebno smrt devetogodišnje devojčice.“

U međuvremenu je pokrenuta istraga.

„Ovo je izuzetno šokantan incident. Formiran je Zajednički istražni tim (JIT), koji će uskoro predstaviti svoje nalaze“, izjavio je jedan visoki policijski zvaničnik.

Ministarstvo spoljnih poslova i trgovine Australije saopštilo je da pruža konzularnu pomoć porodici.

„Ministarstvo spoljnih poslova i trgovine pruža konzularnu pomoć porodici australijske državljanke koja je ubijena, kao i dvojici australijskih državljana koji su povređeni u Pakistanu. Upućujemo najdublje saučešće porodici u ovom teškom trenutku“, izjavio je portparol ministarstva.

Kasnije je saopšteno da su dvojica osumnjičenih pljačkaša ubijena tokom, kako je policija navela, „policijskog obračuna“. Policija je takođe potvrdila da je jedan policajac uhapšen nakon preliminarne istrage, piše Miror.

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