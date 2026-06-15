U saopštenju, vojska je identifikovala pilote kao poručnika Muhameda Kasima Abdulaha iz Pakistanskog ratnog vazduhoplovstva i poručnika Tahu Abasija iz Mornarice.

Kako se navodi, istražnom odboru naloženo je da utvrdi uzrok nesreće, prenosi Rojters. U odvojenim saopštenjima, predsednik Pakistana Asif Ali Zardari, premijer Šehbaz Šarif, načelnik vojske feldmaršal Asim Munir i oružane snage izrazili su "duboku tugu" zbog gubitka života i izrazili saučešće porodicama.

Prošle sedmice, najmanje 22 ljudi je poginulo u padu vojnog helikoptera u Pakistanu.

Nesreća se dogodila u pakistanskom delu Kašmira kada se, prema navodima vojske, helikopter tipa Mi-17 srušio tokom poletanja zbog tehničkog kvara.

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