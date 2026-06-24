Njegova supruga, francuska državljanka Silvi Jasmina, tvrdi da je muškarac svakodnevno fizički i psihički zlostavljao porodicu i opisala ga kao „veoma nasilnog“, saopštila je lokalna policija za BBC Urdu.

Jedan od njihovih sinova uspeo je da se neprimetno iskrade iz kuće i prijavi slučaj policiji, što je dovelo do racije u njihovom domu u Bari, udaljenom gradu u planinskoj provinciji Hajber Pahtunhva.

Policija je pronašla Jasminu i njeno petoro dece u skučenoj i „izuzetno trošnoj prostoriji“, sa modricama po celom telu.

Jasmina i njena deca prebačeni su u sigurno sklonište za žene u Pešavaru. Prema navodima policije, planiraju da se vrate u Francusku.

Prema Jasmininim rečima, njen suprug je porodicu „praktično držao u zatočeništvu“ otkako su se 2014. godine preselili iz Australije u Pakistan.

„Prema navodima žene... nije joj bilo dozvoljeno da se viđa ni sa kim. Njihovo dvoje starije dece propustilo je školovanje, dok je troje mlađe rođeno u Pakistanu i nikada nije bilo upisano u školu“, rekao je za BBC Urdu jedan visoki policijski službenik.

Vlasti nisu objavile identitet Jasmininog supruga, pakistanskog državljanina za kojeg navode da je „ilegalno boravio“ u Australiji kada su se upoznali.

Venčali su se 2003. godine i živeli u Australiji do 2014, kada su se sa svoje dvoje starije dece preselili u Pakistan. Jasmina tvrdi da od tada nije imala nikakav kontakt sa spoljnim svetom.

„Bili smo lišeni slobode. Moj muž nije brinuo o nama onako kako bi trebalo da brine muž i otac svoje dece. Svakodnevno nas tuče i ugrožava naše živote“, napisala je Jasmina u izjavi policiji, čije su delove objavili lokalni mediji.

„Osećala sam da je moja budućnost već uništena, a da će i budućnost moje dece biti uništena.“