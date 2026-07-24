Potpredsednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutrašnjih poslova te zemlje Davor Božinović predsedavao je u petak prvoj sednici Komisije za zavisnosti i ponašajne zavisnosti, osnovane Odlukom Vlade od 9. jula 2026. godine. Naveo je da borba protiv zavisnosti zahteva koordinaciju svih nadležnih institucija i konkretne mere jer rezultati i dalje izostaju te naglasio važnost prevencije i rada sa decom i mladima.

Ministar je istakao kako podaci i trendovi pokazuju da je borba protiv zavisnosti jedan od najsloženijih društvenih izazova današnjice, koji zahteva koordinisano delovanje svih nadležnih institucija.

„Svi nešto preduzimaju, ali rezultati i dalje izostaju”, rekao je Božinović i poručio da upravo iz tog razloga Komisija mora zajednički da pronađe konkretna rešenja koja će dati dugoročne rezultate. Naglasio je i važnost prevencije i rada sa decom i mladima. „Ako propustimo najraniju dob, kasnije uglavnom sprovodimo samo sanaciju posledica”, rekao je ministar.

Naglasio je kako Komisija ne sme da ostane samo forum za razmenu informacija, već mesto na kojem će se definisati konkretne mere koje će biti moguće sprovesti kroz zakonske izmene, podzakonske akte i međuresornu saradnju.