"Na sinoćnjem sastanku u Podgorici, funkcioneri Nove srpske demokratije iz Opštine Zeta su predsednika Opštinskog odbora NSD u Pljevljima i poslanika Milana Lekića, predsednika Opštine Pljevlja Daria Vraneša i njihove odbornike u tom gradu, upoznali sa dometima i planovima realizacije inicijative o otpriznavanju Kosova*.

Pljevaljski odbor NSD je zahvalio kolegama iz Zete, a prisutni na sastanku su izrazili jedinstven stav da podrže sličnu inicijativu koju je DNP predložio u njihovom gradu.

Izrazili su uverenje da će, kako se navodi, inicijatori na terenu početi sa realizacijom koju će građani moći da prepoznaju i osete njene konkretne učinke.

Opština Zeta je prva crnogorska lokalna zajednica koja je podržala inicijativu Demokratske narodne partije (DNP) za povlačenje priznanja tzv. kosovske nezavisnosti.