Amerikancima koji se trenutno nalaze u regionu savetovano je da budu oprezni i spremni na moguće poremećaje u putovanju, uključujući otkazivanje letova i privremena zatvaranja vazdušnog prostora.

Stejt department je na mreži Iks naveo da su pojedine avio-kompanije u regionu odložile obnovu ranijih redovnih linija, a da su druge otkazale određene rute.

U saopštenju se dodaje da su američki diplomatski objekti, uključujući i one van Bliskog istoka, bili meta napada, kao i da Iran i grupe koje podržava Teheran mogu da predstavljaju pretnju po druge američke interese u inostranstvu ili lokacije povezane sa Sjedinjenim Američkim Državama i njihovim građanima, uključujući kompanije i institucije.

Američkim državljanima van regiona savetovano je da razmotre putovanja u i kroz Bliski istok, a onima koji planiraju put preporučeno je da kod avio-kompanija provere status svojih letova.

Putnicima čiji su letovi pogođeni promenama savetovano je da se direktno obrate prevoznicima radi informacija o mogućim izmenama.

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