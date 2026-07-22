Astronomi pomno prate razvoj situacije na Suncu nakon što se u njegovoj atmosferi otvorila ogromna koronalna rupa koja izbacuje snažan tok naelektrisanih čestica pravo ka Zemlji.

Prema procenama stručnjaka, posledice bi mogle da se osete već 22. jula, kada se očekuje geomagnetna oluja kategorije G1, odnosno najslabijeg intenziteta na skali od pet nivoa.

Šta je zapravo pukotina na Suncu?

Iako na prvi pogled izgleda kao džinovski "kanjon", u pitanju je takozvana koronalna rupa – privremena oblast u spoljašnjem sloju Sunčeve atmosfere u kojoj su temperatura i gustina plazme niže nego u okolnim delovima.

U tim oblastima magnetno polje Sunca ostaje otvoreno, što omogućava ogromnim količinama naelektrisanih čestica da velikom brzinom napuste Sunce i krenu kroz Sunčev sistem.

Kada se ovakva koronalna rupa nađe okrenuta ka Zemlji, solarni vetar putuje direktno prema našoj planeti.

Šta nas očekuje kada stigne solarni vetar?

Za razliku od Sunčeve svetlosti, kojoj je potrebno svega osam minuta da stigne do Zemlje, česticama solarnog vetra potrebno je nekoliko dana da pređu razdaljinu od oko 150 miliona kilometara.

Po dolasku do Zemlje, one stupaju u interakciju sa magnetnim poljem naše planete, što može izazvati geomagnetnu oluju.

Za 22. jul prognozira se oluja kategorije G1, koja se smatra slabom i uglavnom ne izaziva ozbiljnije poremećaje.

Ipak, u pojedinim slučajevima može doći do manjih smetnji u radu satelita, radio-komunikacija i elektroenergetskih sistema, dok se na višim geografskim širinama može pojaviti spektakularna polarna svetlost.

Naučnici ističu da nema razloga za paniku, ali će razvoj situacije biti pod pažljivim nadzorom narednih dana.

Izvor: Newsbomb.gr