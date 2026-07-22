Bivši ministar privrede Hrvatske Goranko Fižulić, u raspravi o inflaciji i opštoj strukturi hrvatske ekonomije, smatra da je Hrvatska postala uslužna ekonomija zavisna od turizma, bez industrije i sa ozbiljnim demografskim problemima, piše N1.

Fižulić je komentarisao izjavu ministra privrede Ante Šušnjara da opozicija pokušava da vrati zemlju u socijalizam.

- Dobar deo toga je daleka prošlost. Postojeća struktura hrvatske privrede formirana je neposredno posle rata, tako da je sve što je činilo hrvatsku izvoznu privredu uglavnom nestalo. Ostala su samo brodogradilišta i nekoliko izuzetaka - rekao je Fižulić.

Dodao je da postoji i turizam, „što je s jedne strane sreća, a s druge...“ Naglasio je da je poljoprivreda postala ekonomski nevažna i čini oko 0,5 odsto BDP-a

- Sada ne govorimo o zavisnosti od uvoza hrane, već o tome koliko poljoprivreda može biti motor razvoja. Imamo turizam i čitav niz uslužnih delatnosti koje se zasnivaju na njemu. Tu je i građevinarstvo, koje je poslednjih godina doživljavalo procvat, pre svega zbog obnove nakon zemljotresa - objasnio je on.

Prema njegovim rečima, Hrvatska nije izgubila samo industriju već i radnu snagu.

- Ništa se ne može ponuditi za reindustrijalizaciju jer nemamo radnu snagu niti atraktivnu poresku politiku koja bi mogla da privuče strance. A danas je prekasno jer svedočimo veštačkoj inteligenciji i automatizaciji. Postali smo zemlja iz koje ljudi emigriraju, a doseljava se niskokvalifikovana radna snaga - tvrdio je Fižulić.