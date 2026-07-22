U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila na periferiji Kikinde povređen je šesnaestogodišnji motociklista.

Nezgoda se dogodila u popodnevnim časovima u Semlačkoj ulici, kod motela "Lovac", kada je maloletni motociklista izgubio kontrolu nad vozilom i "ispravio" krivinu.

U Policijskoj upravi Kikinda potvrđeno je da je motociklista oko 14.40 sati izgubio kontrolu nad motociklom i sleteo s puta. Vozilom Hitne medicinske pomoći prevezen je u Opštu bolnicu Kikinda, gde mu je ukazana lekarska pomoć.

- Na sreću, pacijent nije zadobio teže telesne povrede niti prelome. Svestan je, komunikativan i ima nekoliko oguljotina i oderotina po telu - rečeno je u Opštoj bolnici Kikinda.

Ova nezgoda još jednom podseća na značaj oprezne vožnje, posebno u periodu kada je na putevima povećan broj motociklista, ali i korišćenja zaštitne opreme.

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