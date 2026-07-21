Prema podacima mreže automatskih meteoroloških stanica Nacionalne opservatorije u Atini (meteo.gr) najviša maksimalna temperatura zabeležena je u mestima Riza u Korintiji, Makrakomi u Ftiotidi i Olenija u Iliji, gde je dostigla 41,1 °C.

Maksimalna dnevna temperatura prešla je 40 °C na 24 meteorološke stanice (oko 4 odsto ukupnog broja stanica), dok je temperatura viša od 37 °C zabeležena na 159 stanica u mreži (oko 28 odsto ukupnog broja).

Toplotni talas u Grčkoj će vrhunac, kako se očekuje, dostići u utorak, kada se prognozira da će temperature u većem delu zemlje dostići 42 stepena Celzijusa, dok bi u pojedinim delovima centralnog Epira mogle da dostignu i 43 stepena, piše Katimerini.

Intenzivnu vrućinu pratiće slab vetar, povećana vlažnost vazduha i slaba cirkulacija vazduha, zbog čega će subjektivni osećaj temperature biti još viši, naročito u gradskim i priobalnim oblastima. U zapadnoj Grčkoj očekuju se i umerene koncentracije saharske prašine.

Temperature će u delovima Makedonije, Trakije i Tesalije dostići 41 stepen, dok se u centralnoj Grčkoj očekuju maksimalne vrednosti od 40 do 41 stepen. U zapadnim delovima zemlje, uključujući Agrinio, temperatura bi mogla da dostigne 42 stepena, dok se za veći deo Peloponeza prognozira oko 38 stepeni.

U Atici se očekuju temperature do 38 stepeni uz vedro vreme, dok bi u Solunu maksimalna temperatura mogla da dostigne 41 stepen.

Očekuje se da će vrućina postepeno početi da popušta od srede u centralnoj i severnoj Grčkoj, a da će se do četvrtka proširiti olakšanje na celu zemlju. Tada se prognozira nagli pad temperature, uz mogućnost lokalno obilnih kiša i grmljavinskih nepogoda.

Civilna zaštita stavila je veći deo zemlje pod treći stepen upozorenja na opasnost od požara, na skali od pet nivoa.