Visoke letnje temperature često primoravaju domaćinstva da klima uređaji rade gotovo bez prestanka, što se direktno odražava na potrošnju električne energije. Međutim, stručnjaci za uređenje doma ističu da osećaj prijatne temperature ne zavisi samo od broja stepeni, već i od nivoa vlažnosti vazduha.

Pravilnom kontrolom vlage u prostoriji moguće je smanjiti osećaj sparine, rasteretiti klima uređaj i učiniti boravak u domu prijatnijim čak i tokom najtoplijih dana.

Zašto je vlažnost vazduha važna leti?

Kada je vazduh u prostoriji previše vlažan, telo teže oslobađa toplotu, pa prostor može delovati mnogo toplije nego što temperatura na termometru pokazuje.

Zbog toga mnogi dodatno pojačavaju klimu, iako pravi problem nije samo visoka temperatura, već i višak vlage u vazduhu.

U takvim situacijama stručnjaci preporučuju upotrebu odvlaživača vazduha. Za razliku od ovlaživača, koji povećava količinu vlage u prostoriji, odvlaživač uklanja višak vode iz vazduha i doprinosi prijatnijem osećaju tokom toplih dana.

Dok se ovlaživači najčešće koriste tokom zime, kada grejanje dodatno isušuje vazduh, odvlaživači mogu biti posebno korisni leti kada su sparina i visoka vlažnost čest problem.

Kako odvlaživač pomaže klimi?

Uklanjanjem viška vlage iz prostorije moguće je postići osećaj svežine bez dodatnog spuštanja temperature na klima uređaju.

Iako moderni klima sistemi tokom rada uklanjaju određenu količinu vlage, to ponekad nije dovoljno, posebno u prostorijama gde se vlaga brzo zadržava.

Kada je vazduh suvljeg sastava, klima uređaj može efikasnije da održava prijatnu temperaturu, jer nema potrebu da radi intenzivnije nego što je potrebno. To može doprineti manjoj potrošnji električne energije i manjem opterećenju uređaja.

Jednostavni načini da dom ostane hladniji

Osim kontrole vlažnosti, stručnjaci savetuju još nekoliko jednostavnih navika koje mogu pomoći tokom letnjih vrućina.

Najvažnije je sprečiti da se prostor nepotrebno zagreva. Tokom najtoplijeg dela dana preporučuje se spuštanje roletni, zatvaranje zavesa za zamračivanje i ograničavanje direktnog prodora sunčevih zraka kroz prozore.

Takođe pomaže redovno provetravanje u jutarnjim i večernjim satima, kada su spoljne temperature niže.

Kombinacija pravilnog korišćenja klima uređaja, kontrole vlage i zaštite od sunca može značajno poboljšati udobnost u domu tokom leta. Uz nekoliko jednostavnih promena moguće je lakše podneti visoke temperature i istovremeno smanjiti potrošnju energije.