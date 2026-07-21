Dok temperature u Japanu dostižu gotovo 38 stepeni, a vlasti upozoravaju na opasnost od toplotnog udara, dve japanske kompanije osmislile su neobično rešenje za borbu protiv nesnosnih vrućina – „ljudski frižider“.

Lična rashladna kabina

Uređaj pod nazivom Do Hiemon, odnosno „lična rashladna kabina“, razvili su proizvođač specijalizovanih automata i kompanija koja proizvodi čelične kutije za alat. Njegova cena iznosi 1,5 miliona jena (oko 8.700 evra).

Korisnik sedi na ugrađenoj stolici unutar kabine od nerđajućeg čelika, dok snažni mlazevi vazduha ohlađenog na 5 stepeni Celzijusa hlade glavu, vrat, ramena i leđa, čime se telesna temperatura brzo snižava.

Unutrašnjost uređaja održava se na temperaturi od oko 15 stepeni, a iz bezbednosnih razloga sistem se automatski isključuje nakon najviše 20 minuta rada.

Efikasnije od klime

Kabina je visoka oko 213 centimetara, duboka oko 120 centimetara, a prema navodima proizvođača , za sat vremena rada troši električne energije u vrednosti od svega 16 jena, pa je energetski efikasnija od klasičnih klima-uređaja.

Kompanija Trusco, koja distribuira uređaj, tvrdi da je ovo prvi prenosivi sistem koji omogućava hlađenje celog tela, pri čemu organizam rashlađuje brže nego standardni klima-uređaji.

Predviđeno je da se koristi na gradilištima i poljoprivrednim imanjima kako bi radnici mogli da se rashlade tokom rada na visokim temperaturama, ali i u tržnim centrima, školama, na festivalima i sportskim terenima.

Prema tvrdnjama proizvođača, korisnik će već nakon pet minuta osetiti značajno osveženje, dok boravak od desetak minuta može da ublaži simptome iscrpljenosti izazvane vrućinom.

Ekstremne vrućine u Japanu

Japan se ovih dana suočava sa ekstremnim toplotnim talasom. Meteorološka služba saopštila je da je temperatura u gradu Tojota dostigla 38,5 stepeni, dok je u Tokiju premašila 36 stepeni. Prognoze upozoravaju da bi u pojedinim delovima zemlje temperatura mogla da pređe i 40 stepeni.

Zbog sve češćih ekstremnih vrućina, japanske vlasti su ove godine uvele novi izraz za dane kada temperatura pređe 40 stepeni – „kokušobi“, što znači „okrutno vreo“ ili „brutalno vreo dan“.

U Japanu već postoje posebni nazivi za dane kada temperatura prelazi 25, 30 i 35 stepeni.

Najtoplije leto u istoriji

Prošle godine Japan je zabeležio najtoplije leto od početka merenja 1898. godine, sa prosečnom temperaturom koja je bila 2,36 stepeni iznad višegodišnjeg proseka. Između juna i avgusta temperatura je devet dana prelazila 40 stepeni, a nacionalni rekord od 41,8 stepeni izmeren je u gradu Isesaki.

Prema podacima japanske Agencije za upravljanje požarima i katastrofama, ove godine je sedam osoba preminulo od posledica toplotnog udara, dok je između 6. i 12. jula više od 4.500 ljudi hospitalizovano zbog zdravstvenih problema izazvanih ekstremnim vrućinama.

Vlada poziva građane da izbegavaju boravak na otvorenom tokom najtoplijeg dela dana, da piju dovoljno tečnosti i obrate posebnu pažnju na starije komšije i članove porodice, koji su najugroženiji tokom toplotnih talasa, piše Telegraph.