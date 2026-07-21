Zanimljivosti
Da li je ovo realno? Kada je napolju nesnosno vruće, opušteno možete da uđete u frižider - pogledajte čega su se dosetili u Japanu
U Japanu je osmišljeno neobično rešenje za borbu protiv velikih vrućina.
Oglasio se Darko Lazić nakon što se pojavila fotografija na kojoj pokazuje dvoglavog orla: "Nije postojala namera..."Prethodna vest
PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI
Možda vas zanima
Zanimljivosti
Najnovije
Zanimljivosti
Najčitanije
5min
"Svi smo se nadali da će se dogoditi čudo, da će dete otvoriti oči": Ispovest mladića posle drame u akva-parku u Smederevu, preminulo dete (5)
6min
Kao da su izašli iz bakine kuhinje: Ako volite starinske kolače ovo će biti pun pogodak, a uspevaju svaki put
31min
"Leti kuća, sad će doći i Hari Poter sa metlom…" Snimak sa drinske regate postao je svetski hit!
36min
Trik koji spašava šporet i radne površine: Domaćice masovno okreću poklopac naopačke dok kuvaju
23H
Sutra, tačno u 8 časova, odluka stupa na snagu: Građani, evo šta nas čeka 21. jula, informacija je stigla iz NBS
Dnevni horoskop
Vremenska prognoza
Galerije
Ovo je otac Stanije Dobrojević, stradao je kada je imala samo 10 godina, pojavila se retka slika(FOTO)
Nisu čekali da pacijenti dođu – lekari stigli do njih! Mobilna ambulanta obišla sela bez zdravstvene stanice
Kursna lista
|Valuta
|Buying (RSD)
|Middle (RSD)
|Selling (RSD)
|EUR
|117,02
|117,37
|117,72
|USD
|102,24
|102,55
|102,86
|CAD
|72,99
|73,21
|73,42
|AUD
|71,5
|71,71
|71,93
|GBP
|137,67
|138,08
|138,5
|CHF
|126,67
|127,05
|127,43
Anketa
Da li se pridržavate posta?
Komentari (0)