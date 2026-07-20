Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp potpisao je danas izvršnu uredbu kojom se pooštravaju uslovi pod kojima američki odbrambeni proizvođači mogu da nabavljaju kritične minerale i druge strateške sirovine iz Kine i drugih zabranjenih stranih izvora, u okviru nastojanja administracije da smanji zavisnost vojne industrije od inostranih lanaca snabdevanja.

Prema novim pravilima, odbrambenim kompanijama više neće biti dovoljno da obrazlože da je kineski dobavljač najjeftinija ili najpristupačnija opcija kako bi dobile izuzeće za nabavku strateških sirovina, preneo je Rojters.

Kompanije će od sada morati da dokažu da su tražile alternativne dobavljače, da detaljno prikažu poreklo materijala koje koriste i predstave plan za postepeno odustajanje od nabavke iz zabranjenih izvora.

Ukoliko ne pokažu da ulažu dovoljno napora da sirovine nabavljaju iz domaćih izvora ili od odobrenih partnera, mogle bi da izgube ugovore sa Ministarstvom odbrane SAD.

Savetnik Bele kuće Piter Navaro izjavio je da više neće biti prihvatljivo obrazloženje da kompanije "nisu pronašle druga rešenja".

"Opravdanje da niste ništa pokušali i da nemate druge mogućnosti više neće prolaziti", rekao je Navaro novinarima uoči objavljivanja uredbe.

Nova mera doneta je u trenutku kada Pentagon od vodećih odbrambenih kompanija, poput Lokid Martina i Boinga, zahteva ubrzano povećanje proizvodnje naoružanja, dok se istovremeno suočava sa dugotrajnim problemima u lancima snabdevanja, napominje Rojters.

Izvršnom uredbom Pentagon je zadužen da izradi nova pravila kojima će od izvođača zahtevati detaljno mapiranje čitavog lanca snabdevanja - od sirovina do gotovih vojnih proizvoda.

Kompanije će morati da utvrde poreklo minerala, komponenti, softvera i drugih elemenata koji se koriste u određenim sistemima naoružanja, čime će američko Ministarstvo odbrane dobiti uvid ne samo u poslovanje glavnih izvođača već i njihovih podizvođača.

Navaro je ocenio da se ne radi o dodatnoj administrativnoj obavezi, već o navodnoj meri od značaja za nacionalnu bezbednost.