Uhapšeni muškarac koji je priveden nakon što je jutros aktivirao zapaljivu napravu ispred zgrade američkog Federalnog istražnog biroa (FBI) na Menhetnu, u kojoj se nalazi i kancelarija američke Službe za imigraciju i carine (ICE), identifikovan je kao bivši pripadnik Vojske Sjedinjenih Američkih Država Endru Arabaka, saopštio je FBI.

Pomoćnik direktora njujorške kancelarije FBI-a Džejms Barnakl rekao je da je četrdesettrogodišnji Arabaka, bivši vojni mehaničar zadužen za održavanje raketnih sistema "patriot", priveden i saslušan, dok protiv njega za sada nije podignuta optužnica, preneo je AP.

Barnakl je naveo da je osumnjičeni "došao sa namerom da povredi i ugrozi ljude".

Prema navodima FBI, Arabaku je savladao pripadnik obezbeđenja neposredno nakon što je ispred zgrade izbio požar.

Barnakl je rekao da je osumnjičeni kod sebe imao više vrsta oružja, uključujući vazdušnu pušku, noževe, sekire, čekić i mačetu.

On je ispalio između pet i sedam kuglica iz vazdušne puške u pravcu zgrade.

"Reč je o antiameričkom i antivladinom ekstremisti", rekao je Barnakl.

Dodao je da je Arabaka sa sobom imao kolica sa materijalom usmerenim protiv ICE-a, kao i da je tokom hapšenja uzvikivao uvredljive parole na račun te službe.

Komesarka Policijske uprave Njujorka Džesika Tiš izjavila je da je na kolicima bio istaknut natpis "ICE, dalje od naših ulica", dok je osumnjičeni nosio šlem vojnog tipa.

Barnakl je rekao da je Arabaka tokom saslušanja priznao da je namerno odabrao tu zgradu kao metu i da mu navodno nije bilo važno da li će povrediti ili usmrtiti osobe koje ulaze ili izlaze iz objekta, bez obzira na to da li je reč o saveznim službenicima ili civilima.

Incident se dogodio danas oko 8.20 časova po lokalnom vremenu ispred ulaza u zgradu na adresi Federal plaza 26, koja je poslednjih meseci često mesto protesta protiv imigracione politike administracije predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa.

U incidentu su lakše povređene tri osobe - jedan civil i dva državna službenika.

Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani nazvao je incident "duboko uznemirujućim".

"Laknulo mi je što niko nije ozbiljno povređen i što je osumnjičeni u pritvoru. Naša administracija će nastaviti da radi na tome da je svaki Njujorčanin bezbedan u svom gradu i pozvaće na odgovornost svakoga ko tome preti", naveo je Mamdani u objavi na društvenim mrežama.

U zgradi u Federal plazi 26 nalaze se kancelarija FBI u Njujorku, Gradska kuća, imigracioni sud i više saveznih institucija, a prethodnih meseci pažnju javnosti privukla su hapšenja migranata koja su agenti ICE sprovodili u hodnicima zgrade nakon završetka sudskih ročišta.

Američki mediji podsećaju da se incident dogodio u vreme pojačanih protesta protiv Službe za imigraciju i carine i imigracione politike administracije predsednika Donalda Trampa.

Tokom prethodnih meseci održano je više demonstracija zbog postupanja saveznih imigracionih službi, nakon više smrtnih slučajeva povezanih sa njihovim akcijama.