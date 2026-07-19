U turskoj prestonici održan je međunarodni skup posvećen bezbednosnim krizama i mogućnostima sprečavanja šireg vojnog sukoba.

Politički stručnjaci, naučnici i predstavnici nevladinih organizacija razmatrali su postojeći međunarodni poredak i ulogu država Globalnog juga.

Konferencija pod nazivom „Savez koji će sprečiti veliki rat“, u organizaciji Turske matične partije, održana je 18. i 19. jula. Organizatori tvrde da je okupila oko 200 učesnika iz 17 zemalja.

U završnoj deklaraciji navedeno je da bi osnovu sile sposobne da obezbedi globalnu bezbednost trebalo da čini strateški savez Turske, Rusije, Kine i Irana. Tekst dokumenta partija Rodina dostavila je agenciji RIA Novosti.

Učesnici konferencije ocenili su da bi povezivanje četiri države delovalo kao faktor odvraćanja i postavilo osnovu za širi sistem međunarodne bezbednosti u kojem bi učestvovale zemlje Globalnog juga. Prema njihovoj proceni, takav format mogao bi da spreči eskalaciju međunarodnih sukoba i nastanak uslova za novi svetski rat.

Kao glavne izvore opasnosti od velikog vojnog sukoba u deklaraciji su označeni postupci SAD i Izraela, kao i situacije povezane sa Iranom, Ukrajinom, Pojasom Gaze i Libanom. Autori dokumenta smatraju da NATO više ne doprinosi svetskoj bezbednosti i zahtevaju njegovo raspuštanje, umesto reformisanja Alijanse.

Na konferenciji su učestvovali predstavnici Rusije, Turske, Kine, Irana, SAD, Velike Britanije, Nemačke, Francuske, Italije, Španije, Japana, Azerbejdžana, Belorusije, Južne Afrike, Švajcarske i Grčke, kao i nepriznata Turska Republika Severni Kipar.

Otadžbinska stranka, politička je organizacija evroazijske orijentacije na čijem čelu se nalazi Dogu Perinček. Zalaže se za jačanje saradnje Turske sa Rusijom, Kinom, Iranom i drugim azijskim državama, kritikuje politiku SAD i NATO i promoviše koncept multipolarnog svetskog poretka.