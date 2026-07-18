Ukrajinski vojni analitičar Taras Berezovec izjavio je da bi eventualni gubitak Krima predstavljao političku smrt ruskog predsednika Vladimira Putina.

Kako prenosi Nexta, Berezovec smatra da je Krim centralni simbol Putinove vladavine i jedan od najvažnijih elemenata njegovog političkog nasleđa.

– Krim je sveti simbol i Putinova filakterija. Gubitak Krima bi automatski značio političku smrt diktatora i kraj ruskog imperijalnog projekta. Nikada mu to neće oprostiti niti zaboraviti u Rusiji – rekao je Berezovec.

On je podsetio da je Putin više puta aneksiju Krima predstavljao kao najveće dostignuće svoje političke karijere.

Prema njegovim rečima, emotivno obraćanje ruskog predsednika prilikom proglašenja aneksije bilo je povezano ne samo sa sovjetskom nostalgijom, već i sa dugogodišnjim narativom u Rusiji prema kojem je Krim teritorija koju je Moskva trebalo da vrati pod svoju kontrolu.

Berezovec je ocenio da aneksija delova Donbasa nije izazvala ni približno snažne reakcije u ruskoj javnosti kao preuzimanje Krima.

– Za mnoge Ruse Krim je predstavljao najveći trofej. Njegov povratak Ukrajini bio bi udar na jedan od ključnih simbola Putinove vlasti. Za njih taj gubitak ne bi bio samo bolan, već fatalan – rekao je Berezovec.

Reč je o proceni ukrajinskog vojnog analitičara o mogućim političkim posledicama eventualnog gubitka Krima za rusko rukovodstvo. Takve ocene predstavljaju mišljenje sagovornika, a ne potvrdu da će se takav scenario dogoditi.

Krim je Rusija anektirala 2014. godine, dok ga Ukrajina i većina međunarodne zajednice smatraju delom ukrajinske teritorije. Status poluostrva ostaje jedno od ključnih pitanja u ratu između Rusije i Ukrajine.