Nacionalna uprava za upravljanje katastrofama Avganistana saopštila je da je najmanje 80 ljudi povređeno, preneo je Rojters.

Broj žrtava mogao bi dodatno da poraste, jer su spasilačke ekipe nastavile potragu za nestalima u udaljenoj provinciji na granici sa Pakistanom.

Najveća šteta prijavljena je u Parunu, glavnom gradu provincije Nuristan, gde su poplave izazvale "teške materijalne i ljudske gubitke", navela je ta uprava.

Portparol guvernera Nuristana Ferejdon Samim rekao je da se u Parunu kao nestalo vodi još 105 ljudi, uključujući gradonačelnika.

Glavni portparol avganistanske vlade Zabihulah Mudžahid potvrdio je na društvenoj mreži Iks da je u provinciji Nuristan bilo poginulih i da je pričinjena materijalna šteta.

Početkom ovog meseca, šef avganistanske Agencije za zaštitu životne sredine Matiul Hak Haliz upozorio je da su poplave u zemlji sve učestalije.

On je naveo da su ekološki problemi "teško pogodili avganistanski narod i doprineli humanitarnoj krizi u zemlji".

Avganistan spada među zemlje koje su najugroženije posledicama klimatskih promena, koje su dovele do toga da pojedini delovi zemlje budu izloženi češćim sušama, dok su drugi pogođeni obilnijim padavinama.

Krčenje šuma u Nuristanu i drugim provincijama dodatno je pogoršalo posledice bujičnih poplava poslednjih decenija, jer je smanjena sposobnost zemljišta da upija kišnicu, prenosi Tanjug.

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