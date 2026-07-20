Fotografija nastala u Tomaševu, na kojoj grupa ljudi pozira sa zastavom Turske, izazvala je burne reakcije na društvenim mrežama i ponovo otvorila stare podjele u društvu.

Na Fejsbuk stranici „SRPSKI VRANEŠ - Pavino Polje, Tomaševo, Galica, Kovren, Potrk, Grab-Kičava“ objavljena je reakcija pod naslovom:

„Provokacije protiv Srpskog naroda u Vranešu se nastavlja od islamiziranih Srba“

Sudeći prema reakciji javnosti, fotografija je izazvala uznemirenje među građanima i podsjetila na teško istorijsko nasljeđe koje je srpski narod proživio tokom viševjekovne Otomanske okupacije.

U nastavku je prenesena objava koja se, prema navodima autora, velikom brzinom proširila društvenim mrežama, a u kojoj se govori o posjeti potomaka stradalih u događajima iz Šahovića. Objava je prvobitno objavljena na turskom jeziku pod naslovom „Şahovici Soykırım-Katliamı Kurbanlarının Torunları Ata Topraklarında“, a potom i u prevodu pod naslovom „Potomci žrtava Genocid-Masakra u Šahovićima posjetili svoju domovinu predaka“.

U tekstu se iznose tvrdnje da su Bošnjaci nekada činili većinu stanovništva tog kraja, da su bili izloženi represiji, da se mijenjaju nazivi sela i da je prisutna netrpeljivost prema bošnjačkom stanovništvu.

Povodom ovih navoda oglasio se poznati bjelopoljski advokat porijeklom iz vraneškog kraja, Miladin Joksimović, čiji komentar prenosimo integralno, bez skraćivanja i izmjena:

„Ne znam što se bunite.Ovo je istina koju nam upravo ovi pokazuju.Da je bio genocid ne bi ovi širili zastave.

A što ne kažu je li genocid ubistvo do 1917 godine 15(petnaest) sveštenika Joksimovića od predaka ovih što su potomci onih iz 24-e.

A pobijeni samo zbog toga što su bili Srbi,sveštenici,pismeni,čuvali tradiciju.I najviše od onih koji su promijenili vjeru i naselili Vraneš iz Stare Crne Gore.Je li to bio kulturni genocid.

Uzmite putopise Gligorija Božovića,djela Jova Medojevića, Saliha Selimovića,Meše Selimovića i dr.i istinu će svima biti jasna.Ko hoće da shvati.“

Objava i fotografija izazvale su veliki broj komentara na društvenim mrežama.

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