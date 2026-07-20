Na riječkim Škurinjama u potpunosti je obnovljen mural sa grbom HOS-a, u okviru kojeg je ustaški poklič „za dom spremni“ i ustaška šahovnica sa prvim belim poljem.

Mural je obnovljen nakon što je Grad Rijeka ranije naložila njegovo uklanjanje.

Iza obnove stoje navijači riječkog fubalskog kluba Armade, a u radovima su učestvovali i ratni veterani.

Hrvatske odbrambene snage (HOS) su paravojska koja je učestvovala u prošlom ratu pod ustaškim simbolima.

Za jedne je HOS neupitni deo odbrane Hrvatske, za druge su pak zagovornici ustaške ideologije.

Prvi predsednik RH Franjo Tuđman imao je izrazito negativan odnos prema HOS-u.

„Ja znam da je među tim mladićima bilo hrvatskih fanatika, ljudi koji su imali hrvatske ideale, ali je začuđujuće da nasedaju onima koji im oblače crne košulje i fašističke oznake iz izgubljenog Drugog svetskog rata. Što bi bilo od Nemačke da se nastavila na crnokošuljaškim tradicijama? To je bila jedna od glavnih smetnji za međunarodno priznanje Hrvatske. To je nešto što svet ne može prihvatiti, jer današnji svet se gradi na načelima one antifašističke koalicije, demokratske“, govorio je Tuđman 1992. godine.

Tuđman je HOS-ovce nazvao i „nedotupavcima“ koji žele „opet uništiti hrvatski narod“ svojim ustašlukom, a problem HOS-a je iz njegove perspektive rešen kada je HOS integrisan u službene vojne jedinice RH i prestao je da bude stranačka vojska.