Ovog meseca, Ljubiša Karović gotovo je izvučen iz aviona glavom napred nakon što je kvar na motoru doveo do toga da delovi motora razbiju akrilni prozor tokom leta iz Soluna u Grčkoj za Memingen, u blizini Minhena u Nemačkoj.

Njegova supruga, Svetlana Grković, spasila je 61-godišnjeg Karovića od ispadanja iz aviona tako što ga je čvrsto držala za noge, a uz pomoć još dva putnika uspela je da ga povuče nazad u kabinu.

„Naš tim za brigu o korisnicima je od samog incidenta u stalnom kontaktu sa porodicom. Naša posada je obavila izvanredan posao i uspela da vrati avion u Solun. Svi putnici i članovi posade bez izuzetka napustili su avion bezbedno. Kabinsko osoblje i piloti odradili su sjajan posao“, rekao je Nil Sorahan, finansijski direktor Ryanair grupe.

Sorahan je rekao da je „prerano“ govoriti o tome da li će Ryanair morati da isplati odštetu bračnom paru, dok aviokompanija čeka rezultate istrage o incidentu.

Prošle nedelje, američki Nacionalni odbor za bezbednost saobraćaja (NTSB) saopštio je da će predvoditi istragu o ovom događaju, koji se dogodio na avionu Boeing 737 kojim upravlja Ryanair-ova podružnica Malta Air.

„Pozdravljamo odluku da NTSB vodi istragu. Oni će sprovesti potpunu i nezavisnu istragu. Mi u potpunosti sarađujemo i imamo ljude na terenu koji aktivno pomažu“, rekao je Sorahan.

Ovo su prve opširnije izjave Ryanaira o incidentu, osim kratkog saopštenja objavljenog neposredno nakon događaja, navodi Gardijan.

Sorahan je naveo da su rezervacije letova i dalje „veoma snažne“ uoči vrhunca letnje turističke sezone, uprkos ponovnom zaoštravanju sukoba na Bliskom istoku. Dodao je da putnici ne treba da brinu za bezbednost flote Ryanaira.

Istakao je da ni Savezna uprava za vazduhoplovstvo SAD (FAA), niti Evropska agencija za bezbednost vazdušnog saobraćaja (EASA), koje regulišu civilno vazduhoplovstvo u Sjedinjenim Američkim Državama i Evropi, nisu zatražile od Ryanaira da uvede bilo kakve operativne promene.

„Veoma smo zadovoljni nivoom bezbednosti u svih naših pet aviokompanija. One posluju u skladu sa najvišim standardima evropskih vazduhoplovnih propisa. Naša flota je relativno mlada i veoma smo zadovoljni nivoom bezbednosti i održavanja u okviru Ryanair grupe. Od kada su ovi avioni Boeing 737 uvedeni u upotrebu, širom sveta obavljeno je bukvalno na stotine miliona letova. To su verovatno najbezbedniji avioni ikada napravljeni, redovno se održavaju, a naše posade su vrhunski obučene“, rekao je Sorahan.

Sorahan je takođe kritikovao novi digitalni sistem ulaska i izlaska iz Evropske unije (EES), koji od državljana zemalja van EU zahteva registraciju otisaka prstiju i fotografisanje pri ulasku u Uniju. Ovaj sistem je, prema njegovim rečima, na pojedinim od najprometnijih evropskih aerodroma gotovo utrostručio vreme potrebno za prolazak pasoške kontrole.

„Ljudi sada putuju u sve većem broju kako se približava leto, pa će morati da dolaze na aerodrome ranije i da očekuju kašnjenja. Sistem EES je loše sproveden i predstavlja još jedan izazov sa kojim će britanske porodice morati da se suoče ovog leta“, rekao je Sorahan.