Jedan turista izazvao je pravu buru na društvenim mrežama nakon što je na svom TikTok nalogu objavio račun koji je dobio u jednom kafiću na ostrvu Hvar. Naime, kako je naveo, za običan makijato platio je čak 3,40 evra, a cena kafe na jednoj od najpoznatijih hrvatskih turističkih destinacija mnoge je ostavila bez reči.

Njegova objava ubrzo se proširila, a ispod snimka usledila je lavina komentara. Dok su pojedini korisnici naveli da su visoke cene na hrvatskoj obali postale svakodnevica, drugi su istakli da takvi iznosi postaju nepristupačni čak i za lokalno stanovništvo.

Mnogi su se složili da su cene na najpopularnijim destinacijama u Hrvatskoj poslednjih godina otišle previsoko.

- Svi govore da je jeftino, ali šta je sa Hrvatima? Mislite li da oni zarađuju 5.000 evra? Ne mogu ni da odu na kafu u sopstvenoj zemlji - napisao je jedan korisnik. Pojedini turisti podelili su i svoja neprijatna iskustva sa cenama na Jadranu.

- 8 evra za kafu u Dubrovniku... Nikad više - poručio je jedan turista, što je nešto više od 900 dinara.

Drugi je naveo da mu je Hrvatska ostala u sećanju kao jedna od najskupljih zemalja koje je posetio.