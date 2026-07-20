Razlika između cena u Severnoj Makedoniji i Grčkoj nije mala, a pogrešan izbor može napraviti ozbiljan udar na budžet.

Svake godine desetine hiljada turista iz Srbije putuje automobilom prema Grčkoj, a jedno od najčešćih pitanja pred put jeste – da li sipati gorivo u Severnoj Makedoniji ili čekati Grčku?

Odgovor zavisi od rute, ali jedno pravilo uglavnom važi: gorivo u Severnoj Makedoniji je povoljnije nego u Grčkoj.

Koliko može da se uštedi na gorivu?

Cena goriva u Severnoj Makedoniji najčešće je niža nego kod južnog suseda. Razlika se, u zavisnosti od trenutnih cena nafte i kursa, može kretati od nekoliko do nekoliko desetina centi po litru.

Za automobil sa rezervoarom od oko 50 litara, to može značiti uštedu od 5 do 15 evra po jednom punjenju.

Ako porodica tokom letovanja pređe nekoliko stotina kilometara i više puta sipa gorivo, ukupna razlika može dostići i 30, 40, pa čak i više od 50 evra.

Upravo zbog toga mnogi vozači iz Srbije praktikuju da poslednje punjenje obave u Severnoj Makedoniji, neposredno pre prelaska granice kod Evzonija.

Zašto mnogi sipaju gorivo pre ulaska u Grčku?

Najčešća strategija turista jeste da u Grčku uđu sa punim rezervoarom, kako bi izbegli skuplje pumpe odmah nakon granice.

Ovo se posebno isplati onima koji putuju na destinacije na severu Grčke, poput:

Halkidikija,

Paralije,

Olimpske regije,

Tasosa (uz trajekt).

Na taj način najveći deo puta mogu da pređu sa povoljnijim gorivom.

Da li je gorivo u Grčkoj kvalitetnije?

Često se može čuti mišljenje da je gorivo u Grčkoj kvalitetnije, ali razlike nisu toliko velike kako mnogi vozači veruju.

Velike međunarodne naftne kompanije posluju u obe zemlje i primenjuju evropske standarde kvaliteta. Prosečan vozač uglavnom neće primetiti značajnu razliku u radu motora.

Ipak, na grčkim pumpama poznatih brendova često postoji veći izbor premium goriva sa dodatnim aditivima, posebno za vozače koji žele skuplju varijantu benzina ili dizela, prenosi Telegraf.

Kada ipak treba sipati gorivo u Grčkoj?

Ako putujete dalje, ka destinacijama kao što su:

Atina,

Peloponez,

južna Grčka,

udaljenija ostrva,

gotovo sigurno ćete morati da dopunite rezervoar u Grčkoj.

U tom slučaju savet je da birate poznate benzinske stanice, posebno one na glavnim putevima i autoputevima.

Najčešća greška turista: gledaju samo cenu

Stručnjaci i iskusni vozači upozoravaju da najjeftinija pumpa nije uvek najbolji izbor.

Ušteda od nekoliko evra ne znači mnogo ako se kasnije pojave problemi sa motorom, ubrizgavanjem ili kvalitetom goriva.

Takođe, treba imati na umu da su cene goriva na turističkim mestima i grčkim ostrvima često više nego na kopnu. Razlog su dodatni troškovi transporta i snabdevanja.

Najbolja taktika za put u Grčku automobilom

Za većinu turista iz Srbije najisplativija kombinacija je jednostavna:

- napuniti rezervoar u Severnoj Makedoniji pre ulaska u Grčku

- izbegavati nepotrebno sipanje odmah nakon granice

- u Grčkoj koristiti proverene benzinske stanice kada je dopuna neophodna

Na ovaj način možete uštedeti novac, a istovremeno bezbrižno stići do letovališta.

Pre puta u Grčku zato proverite cene goriva na ruti – mala odluka na pumpi može napraviti veliku razliku u ukupnom trošku letovanja.