Kako prenosi RTS, prenos podataka se obavlja fazno i vlasnici se pozivaju da uplate takse po prijemu obaveštenja, kako bi objekat bio upisan u Katastar nepokretnosti.

U bazu podataka ne može da bude upisan objekat bez unosa površine zemljišta na kojoj se on nalazi.

U Agenciji za prostorno planiranje i urbanizam potvrdili su RTS-u da imaju kadrovske kapacitete da završe evidentiranje tih objekata, kao i da su najviše rešenja doneli u Malom Crniću, Bajinoj Bašti i Smederevskoj Palanci.

Građani koji su propustili predviđeni rok za prijavu, to mogu da učine do 24. oktobra uz opravdani razlog kašnjenja.

Građani koji su prijavili bespravno izgrađene objekte, na sajtu Republičkog geodetskog zavoda (RGZ) mogu da prate kako napreduje procedura; ukoliko je plava boja - čeka se potvrda, što znači da prijavu nije prosledila Agencija za prostorno planiranje i urbanizam.

Narandžasta boja označava da se potvrda obrađuje, a crvena boja pokazuje da potvrda ima tehničke nedostatke i da je predmet vraćen Agenciji. Zelena boja je znak da je objekat upisan u Katastar nepokretnosti po zakonu "Svoj na svome".