U saopštenjima nakon prošlonedeljnih vazdušnih napada na iranske vojne objekte, američka Centralna komanda (CENTCOM) navela je da je reč o odgovoru na iranske napade na komercijalne brodove koji prolaze kroz Ormuski moreuz, ali nije pomenula iranske napade na baze u regionu, uključujući one u Jordanu.

Jedan američki vojni zvaničnik rekao je da Centralna komanda nije u obavezi da objavljuje informacije o povređenim vojnicima, posebno kada se oni brzo vrate na dužnost.

Drugi vojni zvaničnik dodao je da nema razloga da Pentagon objavljuje informacije koje bi mogle da pomognu Iranu da preciznije usmeri balističke rakete i napade dronovima na Jordan i druge baze na Bliskom istoku, gde je raspoređeno na hiljade američkih vojnika.

Američki zvaničnici navode da je Centralna komanda iz istog razloga prestala da objavljuje i broj lokacija u Iranu koje američke snage gađaju svakog dana.

U danima nakon raspada primirja, Pentagon je pružio malo informacija o američkoj vojnoj strategiji posle gotovo pet meseci rata, navodi američki list.

Poslednji veliki brifing Pentagona o sukobu održan je početkom maja.

Tokom prethodnih meseci administracija američkog predsednika Donalda Trampa nije objavila podatke o tome koliko je rat sa Iranom iscrpeo američke zalihe skupog i ključnog naoružanja, niti koliko je Iran uspeo da zadrži i obnovi svoje raketne kapacitete, dodaje "Njujork tajms".

Pitanje američkih vojnih žrtava u ovom ratu, takođe, je osetljivo, navodi list.

Pogibija dvojice pripadnika američke vojske u petak povećala je ukupan broj poginulih američkih vojnika na 16 od kada su Sjedinjene Američke Države i Izrael 28. februara pokrenuli napade na Iran.

Prema pravilima Pentagona, imena poginulih vojnika objavljuju se tek nakon što prođe najmanje 24 sata od obaveštavanja najbližih članova porodice.

Imena ranjenih vojnika uglavnom se ne objavljuju.

U saopštenju od subote Centralna komanda navela je da su četiri američka vojnika ranjena u napadu u petak prebačena u bolnice u Jordanu, a potom puštena na kućno lečenje.

Još američkih vojnika zadobilo je lakše povrede i vratilo se na dužnost, navodi se u saopštenju, ali nije precizirano koliko njih.

U saopštenju nisu pomenuti pripadnici američkih snaga povređeni u tri prethodna napada u Jordanu tokom prošle nedelje, navodi "Njujork tajms".

U kratkom telefonskom razgovoru za televiziju NjuzNejšen, Tramp je rekao da su vojnici poginuli služeći zemlji i ponovio da je glavni cilj rata "da se Iranu nikada ne dozvoli da poseduje nuklearno oružje".

Američki ministar odbrane Pit Hegset objavio je u subotu na društvenim mrežama da će gubitak dvojice američkih vojnika dodatno ojačati odlučnost SAD.

Prema podacima Centralne komande, više od 400 američkih vojnika povređeno je u sukobu sa Iranom.

Pentagon je ranije povremeno objavljivao ukupan broj povređenih pripadnika koji su se vratili na dužnost, ali je poslednjih nedelja prestao da ažurira podatke.

Tokom prethodnih administracija Pentagon je uglavnom odlagao objavljivanje detalja o povređenim vojnicima dok se ne završi obaveštavanje porodica.

Za vreme administracije bivšeg američkog predsednika Džozefa Bajdena, Pentagon je uglavnom saopštavao broj povređenih američkih vojnika u napadima milicija koje podržava Iran na baze SAD u Siriji i Iraku.