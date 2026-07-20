Knežević i Stajčić su samo neki od Srba koji su bili su zatočeni u hrvatsko-muslimanskim logorima u Derventi tokom poslednjeg rata na prostoru BiH. Američki istražioci će saslušati njih osam.

Logoraši kažu da je ovo za njih bolan proces.

Jedan od njih, Ostoja Šarčević ispričao je novinarima da je bio zatočen na Čardaku 26 aprila 1992. godine.

"Oteran sam u Dom vojske, zarobljenik, proveo sam 55 dana. Za tih 55 dana pobegao sam sa 48 kilograma, tako mi je bilo fino da sam za 55 dana izgubio 30 kilograma", rekao je bivši logoraš Ostoja Šarčević.

Na putu smo da se nešto dokaže, da se čuje naš glas o tome kako smo prošli u Derventi za vreme rata od pojedinaca koji su se razbežali po svetu, rekao je bivši logoraš Pero Novaković.

"A pogotovo u Americi, jer tamo je bolji život, bili su zaštićeni. Nadam, da će svako od njih dođe ovde i da će morati da odgovara za ono što su radili. Ima ih mnogo i u Australiji", naveo je Novaković.

Kaže da se nada da će pravda stići.

"Ovo je dalo nekakvu nadu nama ratnim logorašima koji smo prošli golgotu u tim logorima, mučenje i patnju gde su se interesovali ti američki tužioci, šta se dešavalo u logorima. Oni su za sada izabrali osam zarobljenika i ja ne mogu da govorim o nekim imenima, ali pretpostavljam da ima dosta onih koji su promenili svoja imena, a činili su ovde ratne zločine, pa otišli u Ameriku misleći da ih više nikada neće stići istina i pravda", naveo je ranije predsednik Udruženja logoraša Derventa Drago Knežević, prenosi RTRS.