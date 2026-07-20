Američka vojska gađala je više ciljeva u Iranu, uključujući područja u blizini Ormuskog moreuza, dok Teheran tvrdi da je dronovima i raketama napao američke vojne baze u regionu i oborio američku bespilotnu letelicu MQ-9.

SAD pojačavaju vojno prisustvo na Bliskom istoku. Prema pisanju Njujork tajmsa, Vašington u region upućuje dodatne borbene avione F-16 i F-35, kao i avione za dopunu goriva u vazduhu.

Iranska revolucionarna garda zapretila je "osvetom i odmazdom", uz poruku da "neće imati miran san i spokojan život".

Jordanska vojska saopštila je da je oborila tri iranske rakete usmerene ka njenoj teritoriji, dok je Aman uputio protest Teheranu i zatražio hitan prekid napada. U Kuvajtu su se ponovo oglasile sirene za vazdušnu opasnost nakon raketnih i napada dronovima.

Nastavljeni su i diplomatski kontakti. Američki državni sekretar Marko Rubio potvrdio je, tokom razgovora sa predsednikom Libana Džozefom Aunom, podršku Vašingtona sporazumu koji predviđa postepeno okončanje sukoba Izraela i Libana i razoružavanje Hezbolaha.

U fokusu je ostao i Ormuski moreuz, jedan od najvažnijih svetskih energetskih pravaca. Američki ministar energetike Kris Rajt izjavio je da tankeri i dalje prolaze kroz moreuz i odbacio navode da je pomorski saobraćaj gotovo obustavljen.

Nove reakcije izazvala je najava mogućeg hapšenja izraelskog premijera u Njujorku. Kabinet Benjamina Netanjahua kritikovao je gradonačelnika Zohrana Mamdanija, koji je najavio da razmatra takvu mogućnost, ukoliko izraelski premijer u septembru doputuje na zasedanje Generalne skupštine UN.

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Rubio: I druge zemlje treba da se uključe u zaštitu plovidbe kroz Ormuz

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da Iran koristi Ormuski moreuz kao sredstvo pritiska u sukobu na Bliskom istoku i pozvao druge države da se više angažuju u zaštiti svetske plovidbe.

"Jasno je da Iran ili barem pojedini ljudi u Iranu, želi da kontroliše moreuz i da ga koristi kao sredstvo pritiska na ceo svet", rekao je Rubio .

Rubio je poručio da će SAD nastaviti da čine sve što je potrebno kako bi zaštitile svetsku plovidbu, ali je naglasio da i druge zemlje treba da preuzmu deo odgovornosti, bilo obezbeđivanjem vojne opreme ili finansijske podrške.

Odgovarajući na pitanje da li i dalje postoji prostor za diplomatsko rešenje sukoba, Rubio je rekao da su SAD i dalje otvorene za diplomatiju.

"Spremni smo za diplomatiju, ali mora biti stvarna. Potreban je sporazum koji će druga strana biti spremna da poštuje", rekao je Rubio.

Iran: Ni kap nafte i gasa neće proći kroz Ormuz ako se nastavi "agresija"

Iranska Revolucionarna garda saopštila je da je balističkim raketama gađala američke vojne avione na aerodromu Akaba u Jordanu.

U saopštenju se, takođe, navodi da su dva tankera eksplodirala nakon pokušaja da prođu južnom rutom kroz Ormuski moreuz, koju je Garda ocenila kao nebezbednu.

Tvrdi se da je američka vojska podstakla brodove da koriste taj plovni put.

IRCG je poručila da će Ormuski moreuz ostati nebezbedan sve dok se, navodi, nastavlja američka "agresija" u regionu, upozorivši da tim plovnim putem neće biti bezbedan prevoz petrohemijskih proizvoda, "pa ni jedne jedine kapi nafte i gasa".

U saopštenju je upućeno i upozorenje američkoj vojsci da se pripremi za, kako je navedeno, "kaznenu operaciju".

Tramp: SAD snažno gađale Iran

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da su američki napadi na Iran izvedeni u znak počasti američkim vojnicima koji su poslednjih dana poginuli.

"Ponovo smo ih veoma snažno gađali, a to smo učinili u čast, verovatno, trojice velikih patriota", rekao je Tramp.

Odgovarajući na pitanje o poginulim pripadnicima vojske, Tramp je rekao da mu je "veoma žao" zbog njihove pogibije i dodao da su se borili kako "Iran ne bi imao nuklearno oružje".

Prema navodima američke vojske, jedan američki vojnik poginuo je u Iraku tokom "kontrolisane detonacije" oborenog iranskog drona, dok su dva vojnika poginula u iranskom napadu.

SAD devetu noć zaredom izvele napade na Iran

Američka vojska devetu noć zaredom izvela je napade na Iran, saopštila je Centralna komanda SAD (CENTCOM), navodeći da su gađani objekti iranske obalske osmatračke službe i protivvazduhoplovne odbrane.

CENTCOM je objavio na mreži Iks da su mete su bili vojni komandni centri, položaji protivvazduhoplovne odbrane i obalskog osmatranja, pomorski vojni kapaciteti, lansirna mesta za rakete i dronove, kao i komunikaciona mreža.