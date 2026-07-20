Francuska je danas optužila iranske bezbednosne službe za "ozbiljnu akciju zastrašivanja" nakon što su, prema navodima francuskog Ministarstva spoljnih poslova, dvojica zaposlenih u Ambasadi Francuske u Teheranu privedena, ispitivana i zadržana nekoliko sati bez obrazloženja, dok je jedan od njih, prema navodima francuskog ministra spoljnih poslova Žan-Noela Baroa, bio i fizički maltretiran.

Kako je Baro naveo u objavi na društvenoj mreži Iks, dvojica službenika kasnije su se vratila u ambasadu Francuske u Teheranu, gde se nalaze na sigurnom i čekaju povratak u Francusku.

"U nedelju uveče dva službenika Ambasade Francuske u Iranu bila su meta izuzetno ozbiljne akcije zastrašivanja iranskih bezbednosnih službi, uz očiglednu povredu diplomatskog imuniteta koji im pripada", napisao je Baro na društvenoj mreži Iks.

On je naveo da su dvojica zaposlenih "bez razloga zadržana nekoliko sati i ispitivana, a da je jedan od njih bio fizički napadnut", nakon čega su uspeli da se vrate u ambasadu.

Prema njegovim rečima, njihov povratak u Francusku trebalo bi da bude organizovan u narednim satima.

Baro je ocenio da je ovaj incident posebno ozbiljan jer su dvojica službenika uključena u francuske programe podrške iranskom civilnom društvu, uključujući projekte namenjene umetnicima i naučnicima.

Francuski ministar je rekao da je izrazio podršku zaposlenima i ambasadoru Francuske u Iranu, kao i da je o slučaju obavestio ministra spoljnih poslova Irana, poručivši da "ovakav napad na integritet francuskih službenika neće ostati bez posledica", prenosi Tanjug.

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