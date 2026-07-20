Oluja, koju su pratili jaki udari vetra, obilna kiša i grad veličine lešnika, trajala je oko 15 minuta, ali je za to kratko vreme ozbiljno oštetila useve, voćnjake i bašte na više lokacija.

Prema prvim informacijama sa terena, najveću štetu pretrpeli su zasadi povrća, kukuruza, malina, voća i drugih sezonskih kultura. Vetar je dodatno pogoršao situaciju, lomeći grane i obarajući biljke.

Fotografije i video-snimci koje građani dele na društvenim mrežama pokazuju sloj grada na zemlji i vidljivo oštećene njive i zasade. Pojedini poljoprivrednici navode da je za svega nekoliko minuta uništen veliki deo ovogodišnjeg roda na pojedinim parcelama.

Za sada nema zvanične procene ukupne štete, niti informacija o eventualnim većim oštećenjima na stambenim ili pomoćnim objektima.

Očekuje se da nadležne službe narednih dana obiđu pogođena područja, izvrše procenu štete i obaveste građane o proceduri za prijavu oštećenja na poljoprivrednim kulturama i imovini.

Građani sa područja Prijepolja i okolnih naselja koji imaju fotografije ili snimke nevremena, kao i informacije o pričinjenoj šteti, mogu ih dostaviti redakciji uz obavezno navođenje mesta na kojem su nastali.