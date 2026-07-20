Nezapamćeni incident dogodio se juče ujutru, uoči praznika Proroka Ilije, u porti crkve Svetog proroka Ilije u Neohoriju, u oblasti Kardica, kada je došlo je do svađe između seoskog sveštenika i predsednika mesne zajednice Fotisa Mandzjafua.

Nakon toga, prema izjavama očevidaca, sveštenik je udario predsednika pesnicom, zbog čega je on završio u bolnici, a zatim su svi zajedno odvedeni u policijsku stanicu, gde su zadržani jer su jedni protiv drugih podneli prijave, navodi portal alithianews.gr.

Zadržan je i još jedan stanovnik sela, nakon prijave koju je sveštenik podneo protiv njega zbog vređanja.

Incident dogodio u prisustvu policajca iz stanice Limni Plastira, koji se nalazio na mestu događaja nakon poziva sveštenika.

Kako je došlo do incidenta

Prema dostupnim informacijama, sve je počelo u nedelju, 19. jula ujutru, kada je predsednik sela Fotis Mandzjafos, zajedno sa drugim meštanima, došao u dvorište crkve Proroka Ilije u Neohoriju kako bi uredili prostor za tradicionalnu proslavu koja se svake godine održava povodom praznika Svetog Ilije 20. jula, kada se održava i manifestacija tradicionalnih pita.

Dok su prenosili stolove iz crkve Svete Marine, gde je pre dva dana održana tradicionalna proslava, u dvorište je stigao kombi sa tri osobe koje su imale nameru da ukrase prostor za venčanje koje je bilo zakazano za nedeljno popodne.

Predsednik sela nije bio obavešten o venčanju, pa je pozvan sveštenik kako bi pronašli rešenje.

Sveštenik je, kako je predsednik zajednice Fotis Mandzjafos izjavio za list „Alitija“, došao u crkvu i povišenim tonom zahtevao da svi napuste prostor i uklone sve što su postavili u dvorištu crkve.

Predsednik i ostali prisutni su mu odgovorili da to nije moguće jer su već obavili veliki deo priprema za sutrašnju proslavu i da bi trebalo pronaći kompromisno rešenje.

Sveštenik je tada pozvao policiju, a ubrzo je na lice mesta stigla patrola Policijske stanice Limni Plastira.

Sveštenik je tražio da predsednik bude uhapšen kako bi protiv njega podneo prijavu, dok je policajac pokušavao da ih pomiri, smatrajući da takva situacija nije primerena ispred crkvenog dvorišta.

Na mesto događaja pozvani su i stigli sadašnji zamenik gradonačelnika Vangelis Kromidas i bivši gradonačelnik Fotis Papantonis, dok su bili prisutni i bivši zamenik gradonačelnika Jorgos Gogulos, kao i drugi stanovnici sela.

Pošto nije bilo moguće postići dogovor o tome kako urediti prostor tako da se održe i venčanje i tradicionalna proslava, došlo je do žestoke rasprave između dve strane.

Predsednik tvrdi da ih je sveštenik napao i da mu je zadao udarac pesnicom u glavu, nakon čega je pao na zemlju. Predsednik je prevezen u bolnicu gde mu je pružena prva pomoć. Sveštenik je priveden i odveden u policijsku stanicu. Nakon toga, predsednik je podneo prijavu protiv sveštenika, a sveštenik protiv predsednika i još jednog meštanina.

Rezultat toga je da su sva trojica zadržana, dok policija sastavlja krivičnu prijavu koju će proslediti tužilaštvu, koje će odlučiti da li će ih poslati u postupak po hitnom postupku ili će slučaj biti vođen kroz redovnu proceduru.

Venčanje je obavio drugi sveštenik

O događaju je obaveštena i nadležna mitropolija, koja je obezbedila drugog sveštenika da obavi venčanje.

Prema informacijama, po usmenom nalogu tužioca, trojica zadržanih su puštena na slobodu i sutra ujutru treba da se pojave pred tužilaštvom radi daljeg postupanja.