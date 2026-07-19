Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas tokom posete Lapovu da će građani novu državnu pomoć dobiti za oko mesec i po dana, navodeći da očekuje da isplata počne početkom septembra.

"Tačno mesec i po dana će ljudi to da dobiju, verujem, početkom septembra. Ja nisam bogataš, nemam račune bilo gde u svetu. Sve što imam je u Srbiji, ponosim se time. Da sam krao, nisam niti ću, i ponosan sam na tu činjenicu. Sećate li se šta su izmišljali, od vila u Berlinu... Gde je? Nema ni garsonjera, a ne vila", rekao je Vučić.

Reč je o ranije najavljenom paketu mera vrednom više od 600 miliona evra, koji bi trebalo da obuhvati oko tri miliona građana Srbije.

Najveći deo pomoći namenjen je penzionerima. Oni sa najnižim penzijama trebalo bi da dobiju jednokratnu pomoć od 35.000 dinara, penzioneri sa srednjim primanjima 27.500 dinara, dok je za ostale penzionere predviđena isplata od 20.000 dinara.

Paket obuhvata i korisnike novčane socijalne pomoći, kojima je namenjeno po 25.000 dinara, kao i korisnike dečjeg dodatka koji će dobiti isti iznos po detetu. Jednokratnu pomoć od 25.000 dinara trebalo bi da dobiju i korisnici boračkih primanja.

Osim direktne novčane pomoći, država je najavila i dodatne mere koje uključuju sniženje cena pojedinih lekova na recept, proširenje pozitivne liste lekova, kao i podelu 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara za penzionere čija penzija ne prelazi 80.000 dinara.