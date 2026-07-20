"Na sastanku 'koalicije voljnih', održanom 13. jula u Parizu, vlasti Severne Makedonije otvoreno su se priključile ovom antiruskom projektu. Takav potez u potpunosti se uklapa u politiku zvaničnog Skoplja poslednjih godina, kao članice NATO-a, koja je, prema brojnim izjavama lokalnih političkih elita, svoju spoljnu politiku u potpunosti uskladila sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije", rekao je diplomata.

Prema njegovim rečima, vlasti Severne Makedonije od početka specijalne vojne operacije podržavaju kijevski režim ne samo politički, već su mu pružale i vojno-tehničku pomoć.

"Prema izjavama zvaničnika, Skoplje je, kada se pomoć računa po glavi stanovnika, među vodećim članicama NATO-a", naveo je Zikov. On je dodao da zemlja povećava izdvajanja za vojsku i učestvuje u militarizaciji Evrope zbog, navodne, "ruske pretnje".

"Ipak, činjenica da se Severna Makedonija pridružila 'koaliciji voljnih' ne može a da ne izazove razočaranje, jer se ranije uzdržavala od takvih koraka. Ono što se dogodilo 13. jula, blago rečeno, nikako se ne može nazvati prijateljskim potezom", naglasio je ruski ambasador.

Zikov je ukazao i da je učešće Severne Makedonije na sastanku u Parizu gotovo prošlo nezapaženo u domaćoj javnosti, prenosi Sputnjik.

"Zbog malog broja vesti, koje su bile u senci drugih tema važnih za javnost, mnogi su mogli steći utisak da je predstavnik Severne Makedonije u Pariz otputovao pre svega povodom obeležavanja Dana pada Bastilje. Međutim, takav utisak je pogrešan", zaključio je Zikov.