On je okupljenim novinarima i građanima ispred palate rekao da je za šest i po godina, koliko je lider Laburista, doveo stranku "od istorijskog poraza 2019. godine" do ubedljive pobede na opštim izborima 2024. godine, prenosi Skaj njuz.

"Uveren sam da je Britanija sada jača i pravednija nego što je bila pre dve godine", rekao je on i dodao da je njegova vlada izvukla decu iz siromaštva, smanjila imigraciju, postavila odbranu na jače temelje i poboljšala međunarodni ugled Ujedinjenog Kraljevstva.

"Naši neprijatelji neće se zaustaviti ni pred čim da nas podele, delom zbog naše nepokolebljive odlučnosti prema hrabrom narodu Ukrajine. Od vitalnog značaja je da se zemlja ujedini", rekao je Starmer.

Svom nasledniku, Endiju Bernamu poželeo je uspeh i zahvalio se i osoblju Dauning strita .

"Odlazim sa osmehom i odlazim ponosan na sve što smo postigli", rekao je on.

Ispred palate okupio se veliki broj građana koji su dovikivali reči podrške i mahali Starmeru i njegovoj suprugi.