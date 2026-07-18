Prema dostupnim informacijama, Akademija za bezbednosne nauke u Kuvajtu našla se među metama u najnovijem talasu iranskih napada.

U pitanju je državna obrazovna ustanova zadužena za školovanje i obuku pripadnika kuvajtske policije i drugih bezbednosnih službi.

Napad je, prema navodima, izveden u okviru šire operacije u kojoj su korišćene balističke rakete i bespilotne letelice protiv više ciljeva u Kuvajtu i drugim državama Persijskog zaliva.

Za sada nema podataka o žrtvama

Kuvajtske vlasti još nisu objavile zvanične informacije o eventualnim poginulima ili povređenima.

Takođe nije saopšteno kolika je materijalna šteta nastala na objektu akademije.

Prethodnih dana Kuvajt je više puta saopštavao da je protivvazdušna odbrana presretala iranske projektile i dronove, ali da su pojedini objekti ipak pretrpeli oštećenja.

Sukob se širi regionom

Napad na akademiju dogodio se u trenutku kada Iran nastavlja udare na ciljeve u Kuvajtu, Jordanu, Bahreinu i drugim državama u kojima se nalaze američke vojne baze i kontingenti.

Ovi napadi usledili su nakon višednevnih američkih udara na iranske vojne objekte, čime se dodatno povećava rizik od šire regionalne eskalacije.

Ako se potvrdi da je akademija bila namerna meta napada, reč je o udaru na instituciju koja ima važnu ulogu u obrazovanju i obuci bezbednosnih snaga Kuvajta. Za sada nema zvaničnih informacija koje bi ukazivale na motive ili posledice napada izvan objavljenih činjenica.

Poslednjih dana sukob između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, zajedno sa njihovim regionalnim saveznicima, sve više zahvata zemlje Persijskog zaliva. Napadi na vojne i bezbednosne objekte povećavaju rizik od daljeg širenja krize.