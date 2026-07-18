Iako su ozbiljni kvarovi i eksplozije bojlera retki, stručnjaci upozoravaju da zanemarivanje upozoravajućih znakova može dovesti do velike materijalne štete, a u pojedinim slučajevima i do opasnih situacija. Zato je redovno održavanje i servisiranje od ključnog značaja, posebno kada je reč o starijim uređajima.

Jedan od prvih znakova da nešto nije u redu jeste curenje vode oko sigurnosnog, odnosno T&P ventila. Ovaj ventil služi da reguliše temperaturu i pritisak u bojleru. Ako primetite da iz njega neprestano curi voda ili da često ispušta veću količinu, potrebno je da uređaj pregleda stručni serviser.

Pažnju treba obratiti i na sam ventil. Kada radi ispravno, otvara se samo kada pritisak ili temperatura dostignu određenu granicu. Ako ostaje otvoren ili ne funkcioniše kako treba, to može ukazivati na ozbiljan kvar koji zahteva hitnu proveru.

Promena boje vode takođe može biti upozorenje. Ukoliko iz slavine počne da izlazi braonkasta ili mutna voda, moguće je da se u bojleru nakupio talog ili da je došlo do korozije unutrašnjih delova ili cevi. Takve promene ne treba zanemariti jer mogu biti znak da je uređaj potrebno servisirati.

Neprijatan miris pokvarenih jaja, naročito kod uređaja koji koriste gas, može ukazivati na curenje gasa. U takvoj situaciji važno je odmah zatvoriti dovod gasa, provetriti prostoriju, ne uključivati električne prekidače i pozvati nadležnu službu ili ovlašćenog servisera.

Još jedan znak koji mnogi zanemaruju jeste pucketanje ili neuobičajena buka tokom rada bojlera. Ovi zvuci često nastaju zbog nakupljenog kamenca i taloga, koji otežavaju rad grejača i smanjuju efikasnost uređaja.

Redovni pregledi, čišćenje kamenca i pravovremeni servis najbolji su način da bojler radi bezbedno i pouzdano dugi niz godina. Čim primetite bilo koji od ovih simptoma, nemojte pokušavati da kvar otklonite sami, već prepustite pregled i popravku kvalifikovanom serviseru.