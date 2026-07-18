Ruski predsednik izjavio je da će biti uz sve koji brinu o ranjenim vojnicima, prenosi grčki portal Pronjuz.

Ruski predsednik Vladimir Putin nije mogao da sakrije svoje divljenje i emocije kada je čuo mladu radnicu hitne pomoći u Kursku kako mu se obraća.

Prema pisanju ruskih medija, mlada žena mu je ispričala o incidentima kojima je prisustvovala, ističući da je potrebno dodatno ojačati medicinsku negu u ruskom regionu.

Nakon toga, predsednik Putin, vidno dirnut, zagrlio je mladu bolničarku.

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Ruski predsednik je rekao da će stati uz one koji leče ranjene vojnike, piše RT, prenosi grčki Pronjuz.

Istovremeno, Putin je najavio finansijsku podršku lokalnim medicinskim jedinicama i zdravstvenim centrima u Kurskoj oblasti. 

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