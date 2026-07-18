Ruski predsednik izjavio je da će biti uz sve koji brinu o ranjenim vojnicima, prenosi grčki portal Pronjuz.

Ruski predsednik Vladimir Putin nije mogao da sakrije svoje divljenje i emocije kada je čuo mladu radnicu hitne pomoći u Kursku kako mu se obraća.

Prema pisanju ruskih medija, mlada žena mu je ispričala o incidentima kojima je prisustvovala, ističući da je potrebno dodatno ojačati medicinsku negu u ruskom regionu.

Nakon toga, predsednik Putin, vidno dirnut, zagrlio je mladu bolničarku.

Ruski predsednik je rekao da će stati uz one koji leče ranjene vojnike, piše RT, prenosi grčki Pronjuz.

Istovremeno, Putin je najavio finansijsku podršku lokalnim medicinskim jedinicama i zdravstvenim centrima u Kurskoj oblasti.

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